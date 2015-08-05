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Windows Phone için BitTorrentSync güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için BitTorrentSync güncellendi
 
Bulutu temel almayarak iOS ve Android platformlarında da bulunan paylaşma uygulaması BitTorrent Sync, Windows Phone için güncellendi.

Temelinde veri paylaşımı yer alan BitTorrent Sync, kişilerin bulut yerine belirledikleri diğer mobil ya da masaüstü platformlara direkt olarak bağlantı kurumasına imkan tanıyor ve böylece güvenli bir dosya paylaşma / yedekleme süreci sağlanmış oluyor. Gönderilen içerikler herhangi bir sunucu bünyesinde saklanmadığı için boyut limiti koymayan uygulama, telefonlar içerisinde çekilen fotoğrafları bilgisayarlar üzerinde yedekleyebiliyor, QR koduyla senkronizasyon yapabiliyor ve aktarım sırasında verileri çalınmaya karşı şifreleyebiliyor.
Uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ise senkronize edilmemiş olsa dahi tüm cihazlardan dosya silme işlemini gerçekleştirebiliyor, yenilenmiş iletişim sayfasıyla sorun bildirimini daha kolay hale getiriyor, sık sık meydana gelen giriş hatasında kurtuluyor, uzaktan yönetim konusunda geliştirmeler alıyor ve birçok hatadan kurtularak performansı arttırılıyor.

Ücretsiz olarak sunulan BitTorrent Sync uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/bittorrentsync/9wzdncrdmw96#version-notes Yorum Yaz
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