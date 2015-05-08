Windows Phone için Cycloramic ücretsiz yapıldı

Egos Ventures tarafından iOS platformu için de hazırlanan fotoğraf uygulamalarından Cycloramic, Windows Phone tarafında kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Basit bir arayüzle hazırlanan Cycloramic, temel olarak "panorama" fotoğraf oluşturma noktasında görev yapıyor. Panorama fotoğraf çekimi için için kişilere görsel bir yol gösteren uygulama, çekilen içeriklere farklı filtreler de ekleyebiliyor ve istenirse direkt olarak kendi içerisinde panorama videolar da oluşturabiliyor.

Daha önce 2$'a satılan Cycloramic uygulamasını an itibariyle buradan ücretsiz elde edebilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/cycloramic/63f51f4d-0ac6-4a72-87f1-385b34a0c741