Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone için Cycloramic ücretsiz yapıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,2b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Windows Phone için Cycloramic ücretsiz yapıldı
Egos Ventures tarafından iOS platformu için de hazırlanan fotoğraf uygulamalarından Cycloramic, Windows Phone tarafında kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.
Basit bir arayüzle hazırlanan Cycloramic, temel olarak "panorama" fotoğraf oluşturma noktasında görev yapıyor. Panorama fotoğraf çekimi için için kişilere görsel bir yol gösteren uygulama, çekilen içeriklere farklı filtreler de ekleyebiliyor ve istenirse direkt olarak kendi içerisinde panorama videolar da oluşturabiliyor.
Daha önce 2$'a satılan Cycloramic uygulamasını an itibariyle buradan ücretsiz elde edebilirsiniz. 

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/cycloramic/63f51f4d-0ac6-4a72-87f1-385b34a0c741 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Egzantirik" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Turkcell T60 lanse edildi: Yeni Genel Müdür Kaan Terzioğlu ile konuştuk 4 yıl Asus ile hız aşırtma sınıfı anakart nostaljisi 4 yıl Asus 500 milyon anakart sattı; Geçmişten günümüze ülkemizde Asus Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim