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Windows Phone için Downloader for iTube artık ücretsiz

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için Downloader for iTube artık ücretsiz
 
Denita adlı geliştirici tarafından Windows Phone 8.1 cihazlar için hazırlanan uygulamalardan Downloader for iTube, önümüzdeki 24 saat için ücretsiz yapıldı.
Adından ve logosundan anlaşılabileceği üzere dünyanın en popüler video servislerinden YouTube odağında çalışma gösteren Downloader for iTube, kişilerin YouTube'da yer alan videoları izlemesine ve bu beğendikleri videoları cihazlarına indirmesine imkan tanıyor. Servis içerisinde etkili bir arama suna uygulama, zil sesi hazırlama gibi faydalı bir özelliği de bünyesine barındırıyor.
Daha önce 2$'a satılan Downloader for iTube uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/downloader-for-itube/393c6f33-001e-469f-8404-e54b1bae5747 Yorum Yaz
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koçari 4 yıl
4.5 TL.
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Microsoft Specialist 4 yıl
Adından dolayı hiç indiresim yok.
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SkyTech74 4 yıl
"i" tanıdık geldi.
1 Yanıt Yanıtla
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Whippoorwill 4 yıl SkyTech74
SkyTech74
"i" tanıdık geldi.





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