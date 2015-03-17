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Windows Phone için Dropbox bir güncelleme daha aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için Dropbox bir güncelleme daha aldı
 
Bulut depolama sektörünün önemli ismi Dropbox, Windows Phone uygulamasını 1.2 sürümüne güncelledi.
iOS ile Android yanında Windows Phone için geliştirilmiş özel bir uygulaması da bulunan bulut dünyasının önemli ismi Dropbox, Windows Phone platformunda yayınlanan en son sürümüyle ise ilk olarak Norveç dili desteğine kavuştu. Önemli olaraksa artık liste görünümünde dosyaları bir araya gruplayabilen uygulama, bilinen birçok hatandan da kurtuldu.
Ücretsiz olarak sunulan Dropbox'un Windows Phone uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/latest-dropbox-update-groups-folders-together?utm_source=wpc&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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e-Militarist 4 yıl
Dropbox 2.0

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