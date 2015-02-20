Windows Phone için Dropbox güncellendi

Ciddi bir kullanıcı sayısına ulaşan bulut depolama servisi Dropbox, Windows Phone platformunda paylaşılabilir klasör desteğiyle güncellendi.

iOS ile Android yanında Windows Phone için geliştirilmiş özel bir uygulaması da bulunan bulut dünyasının önemli ismi Dropbox, Windows Phone platformunda yayınlanan yeni sürümüyle kişilerin başkaları ile paylaşılabilir şekilde klasörler hazırlamasına, bu klasörleri yönetmesine ve istediği durumda paylaşıma kapatmasına destek veren yeni "paylaşılabilir klasör" özelliğine kavuştu. iOS ve Android sürümlerinin geçtiğimiz hafta kazandığı bu özellik yanında uygulamanın genel kullanımı olumsuz etkileyen hataları da ortadan kaldırıldı.

Ücretsiz olarak sunulan Dropbox'un Windows Phone uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/microsoft/2015/02/20/dropbox-windows-phone-update-adds-shared-folders/