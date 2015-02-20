Windows Phone için Dropbox güncellendi

Haber Editörü
Ciddi bir kullanıcı sayısına ulaşan bulut depolama servisi Dropbox, Windows Phone platformunda paylaşılabilir klasör desteğiyle güncellendi.
iOS ile Android yanında Windows Phone için geliştirilmiş özel bir uygulaması da bulunan bulut dünyasının önemli ismi Dropbox, Windows Phone platformunda yayınlanan yeni sürümüyle kişilerin başkaları ile paylaşılabilir şekilde klasörler hazırlamasına, bu klasörleri yönetmesine ve istediği durumda paylaşıma kapatmasına destek veren yeni "paylaşılabilir klasör" özelliğine kavuştu. iOS ve Android sürümlerinin geçtiğimiz hafta kazandığı bu özellik yanında uygulamanın genel kullanımı olumsuz etkileyen hataları da ortadan kaldırıldı.
Ücretsiz olarak sunulan Dropbox'un Windows Phone uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://thenextweb.com/microsoft/2015/02/20/dropbox-windows-phone-update-adds-shared-folders/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İstatistik sağlam diyorsun! Bana göre ise insanları aşağılayarak genelleme yapanların %91' i akılsız telefonlar kadar bile akıllı değil. İnanmazsan kendin gibi 100 kişi bulup istatistik yapabilirsin?!
Bana kalırsa bulut kullanımı özendirilmeli, insanlara reklamı yapılmalı. Turkiyede akıllı telefon sahiplerinin en az %70i bulut sisteminden bir haber.