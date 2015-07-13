Windows Phone için Dropbox güncellendi

Bulut depolama sektörünün önemli ismi Dropbox, Windows Phone uygulamasını 2.2 sürümüne güncelledi.

iOS ile Android yanında Windows Phone için geliştirilmiş özel bir uygulaması da popüler bulut depolama servisi Dropbox, Windows Phone platformunda yayınlanan en son sürümüyle ise ilk olarak tamamen indirmeye gerek kalmadan video oynatma desteğine kavuştu. Aynı zamanda birçok hatadan da kurtulan uygulama, sık kullanılan dosyaları daha etkili bir şekilde gözler önüne seriyor, arkadaşların davet edilmesiyle ekstra depolama alanı veriyor, internet bağlantılarını kaydedebiliyor ve son olarak internet kısaltmalarını kendi içerisinde açabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Dropbox'un Windows Phone uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/dropbox-windows-phone-updated-video-streaming-and-more