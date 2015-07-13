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Windows Phone için Dropbox güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için Dropbox güncellendi
 
Bulut depolama sektörünün önemli ismi Dropbox, Windows Phone uygulamasını 2.2 sürümüne güncelledi.
iOS ile Android yanında Windows Phone için geliştirilmiş özel bir uygulaması da popüler bulut depolama servisi Dropbox, Windows Phone platformunda yayınlanan en son sürümüyle ise ilk olarak tamamen indirmeye gerek kalmadan video oynatma desteğine kavuştu. Aynı zamanda birçok hatadan da kurtulan uygulama, sık kullanılan dosyaları daha etkili bir şekilde gözler önüne seriyor, arkadaşların davet edilmesiyle ekstra depolama alanı veriyor, internet bağlantılarını kaydedebiliyor ve son olarak internet kısaltmalarını kendi içerisinde açabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Dropbox'un Windows Phone uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/dropbox-windows-phone-updated-video-streaming-and-more Yorum Yaz
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Fatih 4 yıl
Bu programla kişileri yedekleyebiliyor muyuz? WP'de kişi yedekleme bulamadım var mıydı acaba başka yolu?
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Biyturs_OnSr 4 yıl Fatih
Fatih

Bu programla kişileri yedekleyebiliyor muyuz? WP'de kişi yedekleme bulamadım var mıydı acaba başka yolu?

Telefonu Microsoft hesabınız ile kullanıyorsanız kişileriniz otomatikman Hotmail hesabınıza yedeklenir. people.live.com/... adresinden kontrol edebilirsiniz. Yeni telefon alındığında veya telefon sıfırlandığında aynı Microsoft hesabı girildiği taktirde aynı kişiler geri gelir.
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