Windows Phone için Dropbox güncellendi

Bulut depolama sektörünün önemli ismi Dropbox, Windows Phone uygulamasını ufak ancak önemli değişiklikler ile 2.3 sürümüne güncelledi.

iOS ile Android yanında Windows Phone tarafında da sürekli olarak geliştirilen Dropbox, yayınlanan yeni sürümüyle ilk olarak galeri içerisinde yer alan resimleri tarihe göre sıralama desteği kazandı. Bu sayede son eklenen fotoğrafların bulunmasını kolaylaştıran uygulama, ayrıca artık metin görüntüleyici içerisinde metinlerin seçilmesine imkan tanıyor, birçok arayüz geliştirmesi alıyor, eskiye oranla daha hızlı açılıyor ve bazı hatalardan kurtuluyor.

Ücretsiz olarak sunulan Dropbox'un Windows Phone uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/dropbox-windows-phone-81-updated-interface-tweaks-and-more