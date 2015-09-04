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Windows Phone için Facebook Messenger, son güncellemesiyle önemli özellikler kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,8b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için Facebook Messenger, son güncellemesiyle önemli özellikler kazandı
 
Facebook'un anlık mesajlaşma uygulaması Messenger, Windows Phone platformunda önemli değişiklikler ile güncelledi.
Popüler uygulama yayınlanan bu son sürümüyle ilk olarak gönderilen mesajlar için "gönderildi" ve "göründü" bildirimlerini vermeye başladı. Uygulamanın diğer sürümlerinde uzun zamandır olan bu özellik yanında, mesaj gönderme ve alma işlemi hızlandırıldı, birçok hata ortadan kaldırıldı ve son olarak uygulama kapatılsa dahi yollanan mesajların yerine iletilmesi özelliği getirildi.
Ücretsiz olarak sunulan Facebook Messenger'a buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/facebook-messenger-scores-update-likely-fixes-login-woes Yorum Yaz
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