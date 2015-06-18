Windows Phone için Flipboard güncellendi

Kişilere mobil cihazları üzerinde dergi tarzında haber okuma imkanı sağlayan ve dünya çapında popüler oranda kullanılan Flipboard, Windows Phone tarafında güncellendi.

3.0 kodlu sürümüne yükseltilen Flipboard, bu sürümüyle ilk olarak yeni ana ekran, takip, arama, bildirimler ve profil seçeneklerine kavuştu. Bu sayesinde kendi içindeki gezintiyi kolaylaştıran uygulama, ayrıca takip edilen kişilerin güncellemelerini ana ekran üzerinden gözler önüne seriyor, birçok hatadan kurtuluyor, profil sayfasına kısa biyografi ve fotoğraf ekleyebiliyor, arama bölümüyle özel içerikler bulabiliyor ve son olarak takip bölümünde ise takip edilen kişileri gösteriyor.

Ücretsiz olarak sunulan Flipboard'un Windows Phone sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/flipboard-update-refreshes-user-experience-adds-features