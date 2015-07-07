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Windows Phone için Lync 2013'ün ismi "Skype Kurumsal" yapıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için Lync 2013'ün ismi
 
Microsoft, kurumsal alanda en çok kullanılan iletişim çözümlerinden bir olan Lync'in 2013 sürümünü Windows Phone tarafından 6.0 sürümüne güncelledi.
Uygulama bu sürümüyle hem logosunu hem de ismini Skype Kurumsal yaptı. Aynı zamanda arayüzü de yenilenen ve bünyesine yeni ifadeler eklenen uygulama, arkaplanda veri şifreleme yapabiliyor ve sunucu tarafında dönüştürme geçmişi desteği veriyor. Yeni adıyla Skype Kurumsal, kullanımı kolay tek bir arabirimde kablosuz bağlantı üzerinden sesli ve görüntülü görüşme, anlık mesajlaşma, toplantı ve çağrı özellikleriyle Lync'in ve Skype Kurumsal’ın gücünü mobil cihazınıza getiriyor.
Ücretsiz olarak sunulan Skype Kurumsal'a buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/skype-kurumsal/d85d8a57-0f61-4ff3-a0f4-444e131d8491 Yorum Yaz
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