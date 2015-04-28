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Windows Phone için Movie Creator Beta güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
693
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için Movie Creator Beta güncellendi
 
Microsoft'un 2014 Kasım ayında Lumia ve Surface cihazlara özel olarak kullanıma sunduğu video uygulaması Movie Creator Beta, yeni özelliklerle güncellendi.
Hala Beta aşamasında bulunan Movie Creator, içerisine eklenen fotoğraf ya da video dosyalarından ses / müzik eşliğinde başarılı videolar hazırlanmasına imkan tanıyor. Beyaz ağırlıklı modern bir arayüzü bulunan uygulama, Windows Phone için yayınlanan son sürümüyle 4K video girişine izin vererek 1080p çıkış yapabiliyor, OneDrive'dan dosya alabiliyor, video hızı değiştirebiliyor, birçok hatadan kurtuluyor ve başlık ile başlık yazı tipi ailesi, boyut ve konum da değiştirilebiliyor. Surface uyumlu versiyon ise OneDroive entegrasyonu yanında ufak iyileştirmeler kazanıyor.
Movie Creator Beta'ya buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/movie-creator-beta-gets-4k-video-onedrive-integration Yorum Yaz
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