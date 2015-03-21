Windows Phone için Mx Player güncellendi

Android ve iOS platformlarında da yer alan medya oynatıcısı MX Player, Windows Phone tarafında yeni özelliklerle güncellendi.

Android uygulamasının resmi portu olarak Windows Phone platformunda yer alan MX Player, tahmin edilebileceği üzere cihazlarda video izlenmesine imkan tanıyor. DVD, DVB, pjs, vtt, mpl gibi uzantılara destek veren uygulama, yayınlanan yeni sürümüyle ise .sun, .txt, xpsb ile .srt altyazı desteklerine kavuşuyor ve çalma özelliği, liste yönetimi ve dosya okuma odaklı yeni geliştirmeler alıyor.

Ücretsiz olarak sunulan Mx Player uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/mx-player-updated-windows-phone-few-improvements