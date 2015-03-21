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Windows Phone için Mx Player güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için Mx Player güncellendi
 
Android ve iOS platformlarında da yer alan medya oynatıcısı MX Player, Windows Phone tarafında yeni özelliklerle güncellendi.
Android uygulamasının resmi portu olarak Windows Phone platformunda yer alan MX Player, tahmin edilebileceği üzere cihazlarda video izlenmesine imkan tanıyor. DVD, DVB, pjs, vtt, mpl gibi uzantılara destek veren uygulama, yayınlanan yeni sürümüyle ise .sun, .txt, xpsb ile .srt altyazı desteklerine kavuşuyor ve çalma özelliği, liste yönetimi ve dosya okuma odaklı yeni geliştirmeler alıyor.
Ücretsiz olarak sunulan Mx Player uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/mx-player-updated-windows-phone-few-improvements Yorum Yaz
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e-Militarist 4 yıl
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MX Player (Evrensel)

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/mx-player/9nblggh0x330
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santhora 4 yıl
Ios'da yok. Yanlış bilgi vermeyin. Oradaki sadece isim benzerliği...
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Virinom 4 yıl
Açık ara en başarılı media player.
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zaomss 4 yıl
Windows phoneyi satma nedenlerimden biri mx player olmamasıydı. Şimdi gelmiş geç gelmiş
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FreeRun 4 yıl
mkv'leri ve içindeki altyazıları açıyormu arkadaşlar?
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