Windows Phone için OneDrive bir güncelleme daha aldı

Bulut depolama servisi OneDrive'ın Windows Phone uygulamasını kısa süre içerisinde iş dosyaları odaklı yeni bir güncelleme daha aldı.

Kişilere fotoğraflar, videolar, belgeler ve fazlası için ücretsiz çevrimiçi depolama alanı sunan OneDrive'ın Windows Phone uygulaması, yayınlanan 4.0.8 sürümüyle ise iş dosyaları için ek paylaşma seçeneklerine kavuştu. Bu sayede diğer kişilerin belirlenen dosyaları düzenlemesi ve görüntülemesi için davet edilmesine imkan tanımaya başlayan uygulama, her zaman olduğu gibi ufak hata çözümleri de aldı.

Ücretsiz olarak sunulan OneDrive Windows Phone uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/onedrive-update-allows-business-users-easily-share-files