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Windows Phone için OneDrive güncellendi

4 yıl
677
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için OneDrive güncellendi
Yazılım devi Microsoft, bulut depolama servisi OneDrive'ın Windows Phone uygulamasını kısa süre içerisinde herkesin kullanımına açılacak yeni sürümüne güncellendi.
Kişilere fotoğraflar, videolar, belgeler ve fazlası için ücretsiz çevrimiçi depolama alanı sunan OneDrive'ın Windows Phone uygulaması, yayınlanan yeni sürümüyle daha önce tarayıcı tabanlı versiyonu ile iOS sürümüne getirilen yeni fotoğraf albümü sürecine geçiş yaptı. Bu sayede köşeden köşeye fotoğraflar ile döşenmiş bir arayüz sunan uygulama, bu yapıyla fotoğraf ve videoları aynı ortamda topluyor ve ayrı ayrı dosyalarla uğraşılmasını önlüyor. Ayrıca artık birden fazla Microsoft hesabıyla erişim desteği veren OneDrive Windows Phone uygulaması, daha iyi güvenlik için de PIN kodu üzerinden hesap girişi özelliğini kullanıcılarına sunuyor.
Ücretsiz olarak sunulan OneDrive Windows Phone uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/onedrive-windows-phone-app-update-revamps-its-photo-album-and-more Yorum Yaz
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