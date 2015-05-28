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Windows Phone için Opera Mini Beta güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için Opera Mini Beta güncellendi
 
Birçok farklı platformda popüler oranda kullanılan internet tarayıcısı Opera Mini Beta, Windows Phone sürümünü yeni özelliklerle güncelledi.
Windows Phone işletim sistemli cihazlar için dünyanın en hızlı internet tarayıcısı olarak lanse edilen Opera Mini Beta, yayınlanan yeni sürümüyle ilk olarak kaydırma sırasında üst ve alttaki barları otomatik olarak gizlemeye başladı. Böylece birçok benzeri gibi kullanıcısına daha fazla alan veren uygulama, ayrıca açıldığında en son ziyaret edilen sayfadan devam ediyor ve son olarak geliştirilmiş kopyala / yapıştır süreci sunuyor.
Ücretsiz olarak sunulan Opera Mini Beta uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/opera-mini-browser-beta-windows-phone-gets-small-update Yorum Yaz
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Flag SHİP Killer 4 yıl
bende güncellenmiyor
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