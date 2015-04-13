Windows Phone için Photoshop Express güncellendi

Tasarım ve fotoğraf dünyasının yakından tanıdığı isimlerden Adobe, diğer platformlarda da yer alan Photoshop Express uygulamasının Windows Phone sürümünü yeni özelliklerle güncelledi.

Windows 8 işletim sistemli bilgisayarlar için yaklaşık bir yıldır markette bulunan Photoshop Express, Windows Phone 8 ve 8.1 cihazlar için geliştirilen sürümüyle de geniş fotoğraf düzenleme özellikleri ortaya koyuyor. Kesme, döndürme, açı düzeltme, kırmızı göz giderme, pozlama, parlaklık, gölge giderme ve her türlü renk ayarını kullanıcılarına sunan uygulama, tek dokunmayla 20'den fazla filtre uygulayabiliyor, gelişmiş otomatik düzenleme sağlıyor ve "Looks" ile "Noise Reduction" paketleriyle genişletilebiliyor.

Paylaşma noktasında Instagram ve Facebook gibi noktaları kullanabilen Photoshop Express, SMS temelli gönderme de yapabilen uygulama, yayınlanan yeni sürümüyle ise daha önce ücretli satılan "Reduce Noise, Defog ve Premium Looks" araçlarını kısa bir süre için ücretsiz veriyor, filtre düzenlemelerinin yoğunluğunu ayarlayabiliyor, Defog filtresiyle fotoğraf üzeri sis ve puslanmayı ortadan kaldırabiliyor ve birçok hatadan kurtuluyor.

Ücretsiz olarak sunulan Photoshop Express'in Windows Phone uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/adobe-photoshop-express-picks-update-premium-features-go-free-limited-time