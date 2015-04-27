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Windows Phone için VLC bir güncelleme daha aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
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4
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için VLC bir güncelleme daha aldı
 
Çoklu platform popüler medya oynatıcısı VLC, Windows Phone için kısa süre içerisinde bir güncelleme daha aldı.
Window Phone 8.1 cihazlar için hazırlanan VLC, destek verdiği birçok müzik ile video formatını etikili bir şekilde oynatabiliyor ve yayınlanan 1.3.2 sürümüyle ilk olarak arama sayfasına "geri" butonunu ekliyor. Aynı zamanda cihaza göre uyum sağlayabilen arayüzüyle alakalı çözümler alan uygulama, eskiye oranla %10 daha az işlemci kullanıyor ve çökmeye yol açan birçok önemli hatasından arındırılıyor.
Windows Phone için VLC'ye ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/vlc-windows-phone-updated-better-background-audio-sync-host-bug-fixes?utm_source=wpc&utm_medium=twitter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nvturboforce 4 yıl
Ben bu programda altyazıları görüntüleyemiyorum.moli playerde alt yazılar açılıyor.nedeni bilen varmı ?lumia 1320 update 2 sistemim.
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e-Militarist 4 yıl
Büyük bir güncelleme daha aldı bugün. 1.3.3.7
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl
Videoları bu program üzerinden silemiyoruz acaba işletim sistemi mi izin vermiyor.
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jumuu 4 yıl
Arka planda müzik çalmayı bi getirseler çok güzel olacak.
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