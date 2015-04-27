Windows Phone için VLC bir güncelleme daha aldı

Çoklu platform popüler medya oynatıcısı VLC, Windows Phone için kısa süre içerisinde bir güncelleme daha aldı.

Window Phone 8.1 cihazlar için hazırlanan VLC, destek verdiği birçok müzik ile video formatını etikili bir şekilde oynatabiliyor ve yayınlanan 1.3.2 sürümüyle ilk olarak arama sayfasına "geri" butonunu ekliyor. Aynı zamanda cihaza göre uyum sağlayabilen arayüzüyle alakalı çözümler alan uygulama, eskiye oranla %10 daha az işlemci kullanıyor ve çökmeye yol açan birçok önemli hatasından arındırılıyor.

Windows Phone için VLC'ye ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/vlc-windows-phone-updated-better-background-audio-sync-host-bug-fixes?utm_source=wpc&utm_medium=twitter