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Windows Phone için Videoshop - Video Editor uygulaması kullanıma sunuldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,2b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için Videoshop - Video Editor uygulaması kullanıma sunuldu
 
Paca adlı geliştirici tarafından Windows Phone 8.1 cihazlar için hazırlanan Videoshop - Video Editor uygulaması kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Adından da anlaşılabileceği üzere video odaklı bir uygulama olan Videoshop - Video Editor, modern bir arayüzle geliyor ve videoları kesme, müzik ile ses efektleri ekleme, renk, parlaklık ve kontrast ayarlamaları yapma gibi imkanlar sunuyor. Aynı zamanda videolara farklı metinler dahil edebilen uygulama, yavaş ya da hızlı çekim ayarları taşırken, videolara kendi sesinizi kaydetme desteğini de aktif olarak veriyor.
İlerleyen süreçte birçok yeni özellik eklenecek olan Videoshop - Video Editor, ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor. 

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/videoshop-video-editor/3ed30cf9-990b-4c0f-913a-0a67e53bc7c5 Yorum Yaz
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