Windows Phone için Vine güncellendi

Twitter'ın 6 saniyelik videolar çekilmesine ve düzenlenmesine imkan sağlayan uygulaması Vine, Windows Phone platformunda güncellendi.

Yayınlanan bu yeni sürümüyle aktivite bölümü yeniden tasarlanan Windows Phone için Vine, ayrıca artık daha görsel ve kısa bildirimler ortaya koyuyor, direkt olarak kamera dosyasından video yükleyebiliyor, kişisel profillerin renkler yardımıyla kişiselleştirilmesini sağlıyor ve arkadaşlara gizli olarak video ile metin yollanmasına imkan tanıyor.

Ücretsiz olarak sunulan Vine'in Windows Phone uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2015/04/03/the-vine-app-for-windows-phone-receives-an-exciting-new-update/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter