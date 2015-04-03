Windows Phone için Vine güncellendi

Haber Editörü
Twitter'ın 6 saniyelik videolar çekilmesine ve düzenlenmesine imkan sağlayan uygulaması Vine, Windows Phone platformunda güncellendi.
Yayınlanan bu yeni sürümüyle aktivite bölümü yeniden tasarlanan Windows Phone için Vine, ayrıca artık daha görsel ve kısa bildirimler ortaya koyuyor, direkt olarak kamera dosyasından video yükleyebiliyor, kişisel profillerin renkler yardımıyla kişiselleştirilmesini sağlıyor ve arkadaşlara gizli olarak video ile metin yollanmasına imkan tanıyor.
Ücretsiz olarak sunulan Vine'in Windows Phone uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2015/04/03/the-vine-app-for-windows-phone-receives-an-exciting-new-update/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Vine 2.5.4.0
www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/vine/9wzdncrfj0zm
Vine, hayatı hareket halinde görmenin ve paylaşmanın en iyi yoludur. Arkadaşlarının ve ailenin görmesi için basit ve eğlenceli bir şekilde kısa, güzel, ilgi çekici videolar yarat.
∙ Sınırsız yükleme imkanı ve ücretsiz
∙ Videoları anında Vine'da, ardından Twitter ve Facebook'ta paylaş. (daha fazlası pek yakında!)
∙ Yakın arkadaşlarını bul, takip et ve onlarla etkileşim içerisinde ol.
∙ Gündemdeki gönderileri, etiketleri ve editörün seçtiklerini keşfet.
∙ Ve çok daha fazlası