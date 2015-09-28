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Windows Phone için Vine güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,3b
2
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter'ın 6 saniyelik videolar çekilmesine ve düzenlenmesine imkan sağlayan uygulaması Vine, Windows Phone platformunda faydalı bir özellik kazandı.
Windows Phone için Vine, yayınlanan 2.5.2.0 sürümüyle ilk olarak çift dokunma ile beğenme desteği kazandı. Bu sayede beğenilen videoları göstermek için Instagram benzeri bir yapıya bürünen uygulama, aynı zamanda ciddi performans iyileştirmeleri aldı ve yeni tavsiye Viner'lar sayfasıyla keşif sürecini daha iyi hale getirdi.
Vine'nın faydalı özelliklerle güncellenen uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.  

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