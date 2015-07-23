Windows Phone için WhatsApp Beta, yeni sürümüyle sesli görüşmeden daha az veri harcıyor

Dünyanın en çok kullanılan alık mesajlaşma yazılımları arasında yer alan WhatsApp, Windows Phone için kısa süre önce kullanıma sunduğu sesli arama özelliği için yeni bir güncelleme aldı.

Kişilerin metin yanında direkt olarak sesli görüşmeler yapabilmesine de imkan tanıyan WhatsApp, yayınlanan yeni sürümüyle ise "düşük veri kullanımı" isimli yeni bir seçeneğe kavuşuyor. Bu özellik açıldığı zaman sesli görüşmeler daha az veri kullanırken, olumsuz olaraksa sesli kalitesi düşüyor ve gecikmeler artıyor.

http://www.windowscentral.com/whatsapp-beta-update-allows-you-conserve-data-during-voice-calls