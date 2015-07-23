Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone için WhatsApp Beta, yeni sürümüyle sesli görüşmeden daha az veri harcıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
999
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows Phone için WhatsApp Beta, yeni sürümüyle sesli görüşmeden daha az veri harcıyor
 
Dünyanın en çok kullanılan alık mesajlaşma yazılımları arasında yer alan WhatsApp, Windows Phone için kısa süre önce kullanıma sunduğu sesli arama özelliği için yeni bir güncelleme aldı.
Kişilerin metin yanında direkt olarak sesli görüşmeler yapabilmesine de imkan tanıyan WhatsApp, yayınlanan yeni sürümüyle ise "düşük veri kullanımı" isimli yeni bir seçeneğe kavuşuyor. Bu özellik açıldığı zaman sesli görüşmeler daha az veri kullanırken, olumsuz olaraksa sesli kalitesi düşüyor ve gecikmeler artıyor.
WhatsApp'ın son sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/whatsapp-beta-update-allows-you-conserve-data-during-voice-calls Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl HTC One M9+ inceleme videosu "M9'un ağabeyi test masasında" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim