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Windows Phone için haftanın ücretsiz uygulaması: Un Zip

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
568
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için haftanın ücretsiz uygulaması: Un Zip
 
Uneta adlı geliştirici tarafından Window Phone 8.1 işletim sistemli akıllı telefonlar için hazırlanan uygulamalardan Un Zip, önümüzdeki 24 saat için ücretsiz yapıldı.
Turuncu ve beyaz rengin ağırlıkta olduğu modern bir arayüz ile hazırlanan Un Zip, temel olarak rar , 7z, bz2, gz, tar, zip, tgz, xz, iso, lzma, cpio, ar, lzip, lzop, lz4 arşiv formatlarını direkt olarak telefon içerisinde açabiliyor, belirlenen dosyaları ise zip, gz, bz2, 7z, xz, iso, lzma, cpio, ar, lzip, lzop, lz4 formatlarında sıkıştırabiliyor. Arşivlere koruma amaçlı şifre koyabilen uygulama, genel olarak etkili bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.
Daha önce 3$'a satılan Un Zip uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/un-zip/8be3cf30-a1e3-48bc-8581-b5f0f83b2e06 Yorum Yaz
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