Windows Phone için panorama fotoğraf odaklı yeni bir alternatif: DMD Panorama ile

Dermandar adlı geliştirici tarafından Windows Phone 8.1 cihazlar için hazırlanan en yeni uygulamalardan DMD Panorama, markete panorama çekimler için yeni bir alternatif daha getirdi.

Basit bir arayüzle geliştirilen DMD Panorama uygulaması, adından da anlaşılabileceği üzere panorama çekimler yapılmasına imkan tanıyor. Bu çekim işlemini telefonun belirli bir açıda kaydırılmasıyla otomatik olarak yerine getiren uygulama, çekim için gereken açının belirlenmesi noktasında dahili pusulasından yararlanıyor ve görüntüleri interaktif olarak gözler önüne serebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan DMD Panorama uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dmd-panorama/0e64abc8-0fa7-4055-ac45-a3c2e812a2e6