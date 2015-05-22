Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone için panorama fotoğraf odaklı yeni bir alternatif: DMD Panorama ile

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Windows Phone için panorama fotoğraf odaklı yeni bir alternatif: DMD Panorama ile
Dermandar adlı geliştirici tarafından Windows Phone 8.1 cihazlar için hazırlanan en yeni uygulamalardan DMD Panorama, markete panorama çekimler için yeni bir alternatif daha getirdi.
Basit bir arayüzle geliştirilen DMD Panorama uygulaması, adından da anlaşılabileceği üzere panorama çekimler yapılmasına imkan tanıyor. Bu çekim işlemini telefonun belirli bir açıda kaydırılmasıyla otomatik olarak yerine getiren uygulama, çekim için gereken açının belirlenmesi noktasında dahili pusulasından yararlanıyor ve görüntüleri interaktif olarak gözler önüne serebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan DMD Panorama uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dmd-panorama/0e64abc8-0fa7-4055-ac45-a3c2e812a2e6 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "konuk sunuculu" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl General Mobile 4G video inceleme "Android güncellemeleri Google'dan garantili Fiyat/Performans telefonu" 4 yıl McAfee, Intel Security oldu; Yeni güvenlik teknolojileri ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim