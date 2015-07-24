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Windows Phone için yeni hesaplama uygulaması: 10Calc

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,3b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için yeni hesaplama uygulaması: 10Calc
 
Prajjwal adlı geliştirici tarafından Windows Phone cihazlar için hazırlanan yeni hesap makinesi 10Calc, Windows Phone marketin en gelişmiş hesap makinesi uygulaması olarak lanse ediliyor.
Tema destekli renkli bir arayüz tasarımı bulunan 10Calc, her türlü hesaplama işleminin altında kalkabilecek bir yapı ortaya koyuyor. Bünyesinde bilimsel hesap makinesi, programcı hesap makinesi, normal hesap makinesi ve birim çeviri aracı taşıyan uygulama, oldukça gelişmiş bir kullanıcı deneyimi ortaya koyuyor ve şeffaf canlı karo desteğiyle geliyor.
Ücretsiz olarak sunulan 10Calc uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/10calc/9nblggh31wxv Yorum Yaz
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