Windows Phone için yeni uygulama: Video Upload to Instagram

Venetasoft tarafından hazırlanan en yeni uygulamalardan Video Upload to Instagram, platformun Instagram temelinde önemli bir eksiğini kapatıyor.

Temel olarak kişilerin Windows Phone 8.1 işletim sistemli cihazları üzerinden Instagram platformuna video yükleyebilmesi noktasında görev yapan ve bunu platform içerisinde yapan ilk uygulama olduğunu belirten Video Upload to Instagram, telefon hafızasından, bulut depolama servisi OneDrive'dan ya da SD karttan aktarma yapabiliyor ve 15 saniyelik videolar için bazı ufak düzenleme seçeneklerini de aktif olarak barındırıyor.

Diğer uygulamaların kendi içerisinden video yükleyebildiği Instagram'a daha önceden kayıt altına alınan videoları yükleyebilmesiyle dikkat çeken Video Upload to Instagram, 4,50 TL fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.

http://www.windowscentral.com/windows-phone-users-can-now-upload-videos-instagram