Windows Phone markette yeni Tapatalk uygulaması keşfedildi

Forum sitelerine erişim ve etkileşim konusunda önde gelen servislerden Tapatalk'ın yeni Windows Phone 8.1 uygulaması ortaya çıktı.





Temel olarak kişilerin farklı forum sitelerine erişim sağlamasına imkan tanıyan ve 60,000'den fazla siteye destek veren Tapatalk, Windows Phone platformunda uzun zamandır yer alıyor ve resmi uygulamasını düzenli olarak güncelliyordu. Bazı problemleri ve yavaşlığıyla eleştiri toplayan uygulama, Windows Phone 8.1 cihazlar için ayrı bir yeni sürüme daha kavuştu.

Şimdilik market için aramalarda çıkmayan ancak ücretsiz olarak buradan elde edilebilen Windows Phone için yeni Tapatalk, söylediği kadarıyla diğer sürüme oranla çok daha performanslı çalışma gösteriyor ve evrensel olarak tablet modelleri içerisinde de aktif olarak kullanılabiliyor.

http://wmpoweruser.com/new-official-universal-tapatalk-app-discovered-in-the-windows-phone-store/