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Windows Phone markette yeni Tapatalk uygulaması keşfedildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,5b
1
9
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone markette yeni Tapatalk uygulaması keşfedildi
 
Forum sitelerine erişim ve etkileşim konusunda önde gelen servislerden Tapatalk'ın yeni Windows Phone 8.1 uygulaması ortaya çıktı.

Temel olarak kişilerin farklı forum sitelerine erişim sağlamasına imkan tanıyan ve 60,000'den fazla siteye destek veren Tapatalk, Windows Phone platformunda uzun zamandır yer alıyor ve resmi uygulamasını düzenli olarak güncelliyordu. Bazı problemleri ve yavaşlığıyla eleştiri toplayan uygulama, Windows Phone 8.1 cihazlar için ayrı bir yeni sürüme daha kavuştu.
Şimdilik market için aramalarda çıkmayan ancak ücretsiz olarak buradan elde edilebilen Windows Phone için yeni Tapatalk, söylediği kadarıyla diğer sürüme oranla çok daha performanslı çalışma gösteriyor ve evrensel olarak tablet modelleri içerisinde de aktif olarak kullanılabiliyor.

http://wmpoweruser.com/new-official-universal-tapatalk-app-discovered-in-the-windows-phone-store/ Yorum Yaz
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ALBAY 4 yıl en beğenilen
Arkeolojik kazılarda tapatalka rastlandı
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Windows phone bile tercih edilmezken bu tapatalk uygulaması keşfedilmesi çok mantıksız.
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Guest-E1825AD4A 3 yıl
Uygulama yok mu?
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Whippoorwill 4 yıl
Uygulama olsa ayrı dert olmasa ayrı dert.
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mkyb 4 yıl
Duyanda sanır ki Windows Phone marketi çok geniş uygulamalar yeni keşfediliyor.
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Mr xXx 4 yıl
Kısaca markette yok bizde ki apk gibi.. Zararlı olabilir
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ALBAY 4 yıl en beğenilen
Arkeolojik kazılarda tapatalka rastlandı
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jumuu 4 yıl ALBAY
ALBAY
Arkeolojik kazılarda tapatalka rastlandı






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serkan78689 4 yıl

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