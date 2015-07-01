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Windows Phone platformuna yeni bir uygulama: Receipt Tracker

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone platformuna yeni bir uygulama: Receipt Tracker
Fikirleri gerçeğe dönüştüren Microsoft Garage projesi kapsamında Windows Phone 8.1 cihazlar için Receipt Tracker isimli yeni bir uygulama kullanıma sunuldu.
Microsoft tarafından yayınlanan Receipt Tracker, temel olarak OCR yani optik karakter tanımlama teknolojisi üzerinden kişilerin fiş / fatura / makbuz takibi yapmasına imkan tanıyor. Uygulama kamera üzerinden gerekli bilgilerini hafızasına alıyor ve böylece hangi kalemlerde daha fazla harcama yapıldığı kategori halinde kullanıcıların karşısına çıkartıyor.
Şimdilik Türkiye'de kullanılamayan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/receipt-tracker/781cfe2f-7fbc-4305-bc34-b8b1a93ab05f Yorum Yaz
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Piêr Dé Sans 4 yıl
Uygulansa ne olacak ki? Marketten sigara alacaksın. Şirket ünvanı turizm inşaat diye geçiyor.
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CanTnçr 4 yıl Piêr Dé Sans
Piêr Dé Sans

Uygulansa ne olacak ki? Marketten sigara alacaksın. Şirket ünvanı turizm inşaat diye geçiyor.


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Fatih 4 yıl Piêr Dé Sans
Piêr Dé Sans

Uygulansa ne olacak ki? Marketten sigara alacaksın. Şirket ünvanı turizm inşaat diye geçiyor.

Gıda, tarım, turizm, inşaat, pazarlama, .. . . . . . .. . LTD ŞTİ.


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