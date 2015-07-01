Windows Phone platformuna yeni bir uygulama: Receipt Tracker

Fikirleri gerçeğe dönüştüren Microsoft Garage projesi kapsamında Windows Phone 8.1 cihazlar için Receipt Tracker isimli yeni bir uygulama kullanıma sunuldu.

Microsoft tarafından yayınlanan Receipt Tracker, temel olarak OCR yani optik karakter tanımlama teknolojisi üzerinden kişilerin fiş / fatura / makbuz takibi yapmasına imkan tanıyor. Uygulama kamera üzerinden gerekli bilgilerini hafızasına alıyor ve böylece hangi kalemlerde daha fazla harcama yapıldığı kategori halinde kullanıcıların karşısına çıkartıyor.

Şimdilik Türkiye'de kullanılamayan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/receipt-tracker/781cfe2f-7fbc-4305-bc34-b8b1a93ab05f