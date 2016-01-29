Windows Phone satışları dibe vuruyor

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Microsoft ve Nokia ortaklığında, Windows Phone ekosistemini ayağa kaldırmak için piyasaya sürülen Lumia akıllı telefonlar, uzun süre belirli bir pazar payı için mücadele etti ve çeyrek bazda 10 milyon satış rakamına kadar ulaşmayı başardı. Microsoft'un Nokia'nın mobil cihaz bölümünü satın almasından sonra ise stratejilerde büyük değişiklikler oldu ve bu da, doğrudan satış rakamlarına yansıdı.
Bol ürün yerine her segmente bir ürün anlayışını benimseyen Microsoft, uzun bir süre amiral gemi sınıfından uzak kalmayı tercih etti. Geçen yıl sonlarında Lumia 950, Lumia 950 XL ve Lumia 550 cihazlarını piyasaya süren firma, bu yıl ise tek modelle yetinecek. Lumia cihaz satışları da, bu nedenle düşüşe devam ediyor.
Firmanın geçen yıl son çeyrek raporlarına göre; 3 aylık dönemde sadece 4.5 milyon Lumia cihazı satıldı. Yıl bazında yüzde 57 civarında düşüş var. Windows Phone cihaz satışının ise yıl bazında yüzde 50 düşüş gösterdiği ifade ediliyor. Çok büyük üretici desteği olmadığı için artık Windows Phone demek Lumia cihazı demek. Bu yüzden Microsoft'un stratejisi, ekosistemi doğrudan etkiliyor.
2007 yılında Windows tabanlı akıllı telefonların pazar payı yüzde 12 civarındaydı. Bugün ise yüzde 2 seviyesine gerilemiş durumda. Uzmanlar rakamın gelecekte daha da düşeceğini ve Microsoft'un, akıllı telefon pazarında çok etkisiz bir duruma geleceğini düşünüyor.
>>Giriş seviyesi Microsoft Lumia 650 ön siparişe başladı
Yeni telefon stratejisi nedeniyle Lumia cihazlarının artık büyük satış rakamlarına ulaşması beklenmiyor. Microsoft, kullanıcı sayısına odaklandığı için mevcut Lumia modellerinin Windows 10 güncellemesi alması yeterli olacaktır. Firma, daha çok masaüstü ve tablet kategorilerine odaklanıyor. Yeni piyasaya sürülen Surface Book ve Surface Pro 4 modelleri ile birlikte, Surface ailesi son çeyrekte 1.35 milyar dolar gelir sağladı. Bu rakam, 2014 yılının toplamından bile daha fazla.
Microsoft'un son çeyrekte elde ettiği gelir 25.7 milyar dolara ulaştı ve yıl bazında yüzde 1.6 düşüş yaşandı. Net gelir ise 5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Firmanın cihazlar ve arama servisinin olduğu Kişisel Bilişim bölümü 12.7 milyar dolar gelir elde etti. Office ürünlerinin olduğu Verimlilik Bölümü 6.7 milyar dolar gelir elde etti. Office 365 abonesi ise 20.6 milyona ulaştı.
Firmanın en hızlı büyüyen bölümü ise bulut hizmetleri. Azure platformunun işletmeler arasında daha çok tercih edilmesi, bu yükselişi tetikliyor. Akıllı Bulut bölümü, yılın son çeyreğinde yüzde 8 artışla 6.4 milyar dolar gelir elde etti. Ticari bulut hizmetleri ise yıllık 9.4 milyar dolar hacme sahip oldu. 2018 yılında bu rakamın 20 milyar dolar olması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Microsofts-Q4-earnings-revealed-that-only-4.5-million-Lumia-handsets-were-sold-in-the-period_id77820 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ama o esnada resistif+styluslu dokunmatik cihazlara yönelik hazırladıkları arayüzü ve altyapıyı yenilemeleri gerekiyordu. Apple harici markalar işletim sistemi ihtiyacı duyuyordu,
işte bu anda google imdada android ile yetişti. O esnada windows phone'u yenileyip arayüzünü değiştirmediler, hep geç davranıyorlar.
O yüzden uyanık diğer firmalar ekmeği ellerinden hep kapıyor. Şirket teknolojiyi geliştiren bir şirket, ama pazarlama ve fırsatları görme vizyonu sıfır malesef.
Bu saatten sonra ne windows phone, ne tizen, ne sailfish os, ne de firefox os vs. vs. tutmaz.
İstediğini yap geliştiricilerin ilgisini çekemezsin, android ve ios'dan para kırarken kullanıcısı olmayan yeni işletim sistemlerine uygulama hazırlamaya kim uğraşır?
İş uygulama portlamakla da bitmiyor, her bir işletim sistemi için güncellemeler, ödeme sistemleri, altyapı vs. farklı hazırlanacak. Mağazalara tek tek destek sunacaksın.
Ne olur, telefonlar konusunda yeni bir çağ açılır, bambaşka ihtiyaçlar doğar, o zaman yine bir atılım yapma fırsatı doğar.
Tam o anda atılımı yapan o teknolojik devri domine eder. Microsoft'un domine ettiği sektör x86 sektörüdür, öyle de gidecek gibi.
mytube veya tubecast kullanabilirsin youtube yerine
Yaptığın şey bir PC işletim sistemi değil. İnsanların karşısında 500TL'ye bile Android telefon imkanı var, daha geniş bir mağaza imkanı var, daha düzenli güncelleme desteği var, göz var, nizam var, akıl var, mantık var.
3 aydır xperia z3,
3 gündür lumia 630 kullanıyorum.
z3 de sıkıntılar say say bitmiyor; öncelikle telefonda bir dengesizlik var. Aynı boydaki iphone'u al, elinde duruyor ancak gelgelelim z3 hiç bir zaman tek elle güven vermedi. Tutamadım, kavrayamadım gitti telefonu. Telefonun ağırlık merkezinin yanlış olduğunu düşüneye başladım, ciddiyim bu konuda, elimden kayıp düşmek için her şeyi yapıyor. ele gelmiyor telefon.
Bir de bu telefon masada durmuyor, fizik kuralı falan hak getire, düz masaya koyuyorsun, özellikle arka camı yüzeyde yürütüyor telefonu ve hoop yere düşmüş buluyorsun 2 milyarlık aleti.
Çerçevesi lüzumsuz geniş. Asıl bomba ise yamuluyor bu çerçeve. Esniyor, bükülüyor telefon. Yahu o kadar kibar kullandım ki, yine de profilden(tandan) bakıyorum alet sağa meyletmiş, elimle biraz baskı uyguluyorum ki düzelsin. düzeliyorda. Ama zamanla ne olduğunu söyleyeyim, bir iki kez böyle yapınca aletin yapıştırma olan arka kapağı yapışkanını saldı, kalkma yaptı. Şimdi suya soksan içine su girecek. Güya su geçirmez telefon. ip68 sertifikası falan, hikaye.
Aletin büyük sorunlarından biri de "falanca uygulama kendini kapattı" uyarıları. Yahu telefon edeceğim, telefon ikonuna basıyorum, "telefon uygulaması kendini kapattı" diyor. Rehbere basıyorum, "Rehber uygulaması kendini kapattı" diyor... yahu bir telefon edeceğim, hayat kurtaracak bir telefon edeceğim, Yok! Hani laf aramızda 1700 lira para verdim, yazıktır, günahtır. ( son güncellemeden sonra bu hata mesajları çıkmamaya başladı, hakkını da yemeyeyim telefonun)
Son bir şey daha ekleyeyim, aleti aldığın gibi hemen ekranına tamperli cam taktırıyorsun, malum pahalı cihaz, kibar, narin de bir şey, için el vermiyor çıplak kullanmaya. Eğer ekranını kırar veya çatlatırsan panelin komple değişmesi gerekiyor. Ekran fiyatları da 500 - 650 lira arasında. Hadi bakalım bir de tamperli cama para bayılalım. onların da iş görür olanları 50 liradan başlıyor.
Şimdi ben bunları yaşayıp ne yaptım, 360 liraya A101 in insert ürünü "lumia 630" aldım. 3 gündür mutluyum arkadaş! Tüm programları yükledim, ne kasma ne de donma var.
*Cihazın ekranı gorilla glass3, renklerin canlılığı iyi, 3 farklı parlaklık seviyesi var, ortaya aldım, gayet yeterli.
*Harita uygulamaları dillere destan, türkiye haritasını yükledim, şebeke olmadığı halde, istediğim zaman haritayı açıp yolumu buluyorum.
*Menüsü ne güzelmiş, annen baban kullanacak ise ikonları büyült, kendin kullanırken ikonları küçük kutucuklar şeklinde organize et. kafana göre ayarla.
*üzerinde çok kullanışlı, arayüzleri yakışıklı bir sürü temek uygulama ile geliyor, office, hava durumu, borsa uygulamaları falan. acrobat pdf okuyucuyu, tunein radyo programını, kapsamlı dosya yöneticisini, internet hız ölçme uygulamasını falan da siz marketten girip yüklüyorsunuz. şu ana kadar 10 civarında uygulama yükledim, kasma donma, herhangi bir sıkıntı yok.
*Hoparlörü bangır bangır, henüz sesi ortanın üzerine çıkartmadım, gerek olmadı. Nokia her zaman hoparlör sesi, sesin kalitesi, karşıyla konuşurken ahize sesi gibi konularda farkını ortaya koyardı. Yine koymuş, yıllar sonra dejavu yaşattı meret.
*Radyosu güzel. Hatta baya enteresan MixRadio adında bir müzik uygulaması yüklü şekilde geliyor cihaz. Bildiğin spotify gibi bir uygulama bu.
*Her şey var ama makul şekilde. Yani whatsup var, facebook messenger var, ama androiddeki gibi kapsamlı değiller. Mesela messenger uygulamasında konuşma penceresini minimize ettiğinde, ekranın sağına soluna iteleyebildiğin baloncuk özelliği lumia da yok mesela. Bunun gibi eksiklikler orta seviye bir cihaz satın almış benim gözüme çarpmıyor ancak 1500 üzeri bir para verip bu eksiklikleri görenlerin küfrü basmaları farzdır orası ayrı konu.
"Ben 360 lira verdim o bana mislini verdi, bu fiyata sundukları karşısında hayretler içerisindeyim."
*Biri youtube yok demişi ama ben yükledim?
*Kasa kalitesi de ucuz telefona göre gayet iyi, en azıdan elinde sağlam bir cihaz tuttuğun izlenimi var, yere düştüğünde bir şey olmayacağını biliyorsun.
Sıkıntılar yok mu onlardan da var,
Şu üç gün içinde üç sıkıntı tespit ettim;
1.facebook uygulamasında kendi adım dışında yönettiğim sayfa adıyla paylaşım yapamadım. Yani böyle ileri seviye şeyler yapacağınız zaman cihaz hop orda dur bakalım diyor.
2.facebook da bir ileti veya bildirime yorum yaptım diyelim, bu yorumu editlemek için düzenle tuşunu zor açıyorum, tuşa basıyorum basmamışım gibi davranıyor, bir daha bir daha basıyorum falan bir anda algılıyor, ne ayak anlamadım.
3.Gmail de normalde maillerin geldiği ana bölüm, bir de sosyal medyalardan gelen bildirimlerin listelendiği bölüm olur. Telefonun mail uygulaması her iki grubu da aynı sayfada ayırmadan gösteriyor, karman çorman oldu herşey, bunun da vardır bir çözümü diye umut etmekteyim.
Konuyla ilgili bir de konu açtım:
forum.donanimhaber.com/...
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