Windows Phone satışları dibe vuruyor





Microsoft ve Nokia ortaklığında, Windows Phone ekosistemini ayağa kaldırmak için piyasaya sürülen Lumia akıllı telefonlar, uzun süre belirli bir pazar payı için mücadele etti ve çeyrek bazda 10 milyon satış rakamına kadar ulaşmayı başardı. Microsoft'un Nokia'nın mobil cihaz bölümünü satın almasından sonra ise stratejilerde büyük değişiklikler oldu ve bu da, doğrudan satış rakamlarına yansıdı.





Bol ürün yerine her segmente bir ürün anlayışını benimseyen Microsoft, uzun bir süre amiral gemi sınıfından uzak kalmayı tercih etti. Geçen yıl sonlarında Lumia 950, Lumia 950 XL ve Lumia 550 cihazlarını piyasaya süren firma, bu yıl ise tek modelle yetinecek. Lumia cihaz satışları da, bu nedenle düşüşe devam ediyor.





Firmanın geçen yıl son çeyrek raporlarına göre; 3 aylık dönemde sadece 4.5 milyon Lumia cihazı satıldı. Yıl bazında yüzde 57 civarında düşüş var. Windows Phone cihaz satışının ise yıl bazında yüzde 50 düşüş gösterdiği ifade ediliyor. Çok büyük üretici desteği olmadığı için artık Windows Phone demek Lumia cihazı demek. Bu yüzden Microsoft'un stratejisi, ekosistemi doğrudan etkiliyor.





2007 yılında Windows tabanlı akıllı telefonların pazar payı yüzde 12 civarındaydı. Bugün ise yüzde 2 seviyesine gerilemiş durumda. Uzmanlar rakamın gelecekte daha da düşeceğini ve Microsoft'un, akıllı telefon pazarında çok etkisiz bir duruma geleceğini düşünüyor.





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Yeni telefon stratejisi nedeniyle Lumia cihazlarının artık büyük satış rakamlarına ulaşması beklenmiyor. Microsoft, kullanıcı sayısına odaklandığı için mevcut Lumia modellerinin Windows 10 güncellemesi alması yeterli olacaktır. Firma, daha çok masaüstü ve tablet kategorilerine odaklanıyor. Yeni piyasaya sürülen Surface Book ve Surface Pro 4 modelleri ile birlikte, Surface ailesi son çeyrekte 1.35 milyar dolar gelir sağladı. Bu rakam, 2014 yılının toplamından bile daha fazla.





Microsoft'un son çeyrekte elde ettiği gelir 25.7 milyar dolara ulaştı ve yıl bazında yüzde 1.6 düşüş yaşandı. Net gelir ise 5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Firmanın cihazlar ve arama servisinin olduğu Kişisel Bilişim bölümü 12.7 milyar dolar gelir elde etti. Office ürünlerinin olduğu Verimlilik Bölümü 6.7 milyar dolar gelir elde etti. Office 365 abonesi ise 20.6 milyona ulaştı.





Firmanın en hızlı büyüyen bölümü ise bulut hizmetleri. Azure platformunun işletmeler arasında daha çok tercih edilmesi, bu yükselişi tetikliyor. Akıllı Bulut bölümü, yılın son çeyreğinde yüzde 8 artışla 6.4 milyar dolar gelir elde etti. Ticari bulut hizmetleri ise yıllık 9.4 milyar dolar hacme sahip oldu. 2018 yılında bu rakamın 20 milyar dolar olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Microsofts-Q4-earnings-revealed-that-only-4.5-million-Lumia-handsets-were-sold-in-the-period_id77820