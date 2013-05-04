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Windows Phone üreticilerinin Mayıs-Ağustos dönemi için hazırladıkları aygıtlar detaylandı

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Windows Phone üreticilerinin Mayıs-Ağustos dönemi için hazırladıkları aygıtlar detaylandı

Windows Phone 8 işletim sisteminin ikinci genel dağıtım sürümü (GDR2) için bir süredir deneme çalışmaları yürüten Microsoft'un halihazırda yeni yazılımı üreticilerin kullanımına sunduğu rapor ediliyor. Önümüzdeki günlerde hakkında daha fazla detayın paylaşılması beklenen WP8 GDR2 ve üreticilerin Mayıs-Ağustos döneminde piyasaya süreceği ürünlere ait son verileri paylaşan bir Reddit kullanıcısı, Nokia, Samsung, HTC ve Huawei'nin ABD'deki operatörlerle birlikte geliştirmekte oldukları telefonları kod adları ve dikkat çeken özellikleriyle birlikte gün yüzüne çıkardı.
Catwalk isimli bir cihaz üzerinde çalıştığı bilinen Nokia'nın bu çözümünün Verizon tarafından satılacak sürümü Lumia 928 olarak internete sızmıştı. Xenon flaşa sahip akıllı telefonun diğer detayları şuan için beyan edilmiş değil. Nokia markalı bir diğer model olan EOS da yeni sızıntıdan nasibini aldı. 41MP'lik Pureview ile benzer bir kamera sensörünü beraberinde getireceği belirtilen cihazın Temmuz gibi satışa sunulması bekleniyor. Uluslararası versiyonu Lumia 925 olarak adlandırılan Catwalk, 9 Mayıs'taki Hindistan konferansı veya 14 Mayıs'ta Londra'da düzenlecek basın etkinliğinde tanıtılacak. Cihazın aslında Nisan başı gibi tanıtılacağı, fakat Verizon'un yürüttüğü testlerde aynı anda ses ve veri aktarımını mümkün kılan SV-LTE teknolojisiyle alakalı yaşanan sorunlar üzerine ertelendiği rapor ediliyor.
Alüminyum kasayla geleceği tahmin edilen Chronos LTE'yi geliştirmekle meşgul olan Samsung'un ATIV mi yoksa başka bir seri adlandırmasını mı kullanacağı bildirilmezken; daha önce internete sızmış olan 4.3 inç WVGA (800 x 480 piksel) Super LCD2 ekran ve çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon yongayı bünyesinde barındıran HTC Tiara'nın 4G LTE destekli versiyonuyla birkaç ay içerisinde çıkış yapacağı ifade ediliyor. Nokia, HTC ve Samsung'un yanı sıra Huawei de Windows Phone GDR2'li bir ürün hazırlıyor. Ascend WQ 5 adlı aygıt, Ascend D2'yle benzer detayları beraberinde getirecek ve muhtemelen rakip çözümlerden daha ekonomik olacak.
2013 üçüncü çeyreğinden önce tüketiciyle buluşacak telefonlar, FM radyo desteğini geri getirecek WP8'in ikinci dağıtımıyla sunulacak ve daha sonra Max kod adlı üçüncü dağıtıma güncellenecek. Bu sürümün Windows Phone ekosisteminde 5 inç üstü ve Full HD çözünürlüklü panellere sahip ürünlerin geliştirilebilmesini mümkün kılacağı tahmin ediliyor. Microsoft'un mobil platformuna bu niteliklerdeki ilk çözümleri Huawei ve Sina Weibo üzerinden resmen 5.9 inçlik bir model geliştirdiklerini müjdeleyen ZTE'nin sunacağı biliniyor. Yıl sonuna doğru Nokia markalı bir telefon-tablet melezi de piyasaya sürülecek. 

http://www.reddit.com/r/windowsphone/comments/1djlbe/upcoming_windows_phones_from_htc_sammy_and_nokia/ Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
Bugün Lumia 720 aldım şunu açık söylüyorum Wp8in ve Nokia nın yolu açık çok stabil bir sistem hele tarayıcı performansı beni benden aldı
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wolf silver 6 yıl
Eğer microsoft biraz daha bu isletim sistemini düzenlenlerse eminim cogu kisi windowsa geçecek.. Bazi hatalari var bana gore ancak daha yeni oldugu icin yadirgamamak gerek.. Ayrica eger Windowslu cihaz alinacaksa nokia alinir. Çünkü cogu uygulama nokia ya gore cikiyor yada ona ozel olarak cikiyor veya bedava okuyor..
. Not= bunları bir s3 sahibi ve android sever olarak söylüyorum.. Android çok ram yiyiyor su an s3 rami 583 mb dolu... Bir kac yil sonra windowslu cihaz alinir simdi beklemek gerek...
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General. 6 yıl en beğenilen
Bugün Lumia 720 aldım şunu açık söylüyorum Wp8in ve Nokia nın yolu açık çok stabil bir sistem hele tarayıcı performansı beni benden aldı
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Bilal Akgündüz 6 yıl
depeche35
Bilal Bey S2 niz vardı .... bir zamanlar diyebilirmiyiz ... yoksa ?

Evet vardı, halen var da ben kullanmıyorum anneme bağışladım :)
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depeche35 6 yıl
Bilal Bey S2 niz vardı .... bir zamanlar diyebilirmiyiz ... yoksa ?
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SystemApps 6 yıl
yeni teknolojiler dibimizde desenize..
bu nokia bi harika dostum :)

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rorschach_ 6 yıl depeche35
depeche35

Bilal Bey S2 niz vardı .... bir zamanlar diyebilirmiyiz ... yoksa ?

bak çok farklı şeyler anlaşılabilir.
haberden nasıl çıkardın bunu.
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