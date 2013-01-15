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Windows Phone uygulama indirme sayıları ve geliştirici gelirleri son iki ayda 2 kat arttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ekim sonunda geniş çaplı bir lansmanla tanıtılan Windows Phone ekosisteminin akıllı telefon pazarındaki payını artırması umut edilen Windows Phone 8 işletim sistemi, sadece satış değil mağaza anlamında da katkı yapmaya devam ediyor.

Akıllı telefon pazarındaki payı yüzde 2-4 arasında seyretse de artış oranı bakımından yüzde 50'lere çıkan Windows Phone için Microsoft şimdiye kadar kesin sayılar açıklamadı. Ancak bazı tanımlamalarla, platforma olan ilgiyi yansıtmaya çalışıyor.

Windows Phone uygulamaları kıdemli yöneticisi Todd Brix, son iki ayda Windows Phone uygulama indirme sayılarının ve geliştirici gelirlerinin iki kat artış gösterdiğini belirtiyor. 

Artışın en büyük sebebi ekosisteme yeni katılan kullanıcılar olurken, WP8 ile birlikte uygulama içi satın almalara destek sunulması da geliştirici gelirlerine olumlu katkı yapıyor. Microsoft ayrıca dünya çapında Windows Phone uygulama geliştirme yarışması başlatmış durumda. Ödüller arasında uygulamanın TV reklamlarında boy göstermesi ve Lumia 920 modeli de bulunuyor.

Son çeyrekte Nokia'nın 4.4 milyon adet Lumia cihazı satması ve WP satışlarının yüzde 70'inin Nokia tarafından yapıldığının analizlerde ortaya çıkması, geçen yılın son çeyreğinde yaklaşık 6.5 milyon adet Windows Phone cihazı satıldığını gösteriyor. Yıl geneli için ortalama olarak 26-30 milyon adetlik bir toplam satış öngörüsü ortaya konabilir. Nokia 505 gibi WP7.8 cihazları piyasaya sürülmüş olsa da satışların büyük bölümü Windows Phone 8 cihazlarına ait. Ancak Androidli cihazların bu yıl 400 milyon satış rakamını geçmesi beklendiği düşünüldüğünde platformun henüz çok yolunun olduğu görülüyor.

http://blogs.windows.com/windows_phone/b/wpdev/archive/2013/01/14/next-app-star-see-your-app-featured-in-a-windows-phone-tv-ad.aspx Yorum Yaz
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onsos1100 6 yıl
DRaGoRYoN
Özet Kısmı herşeyi açıklıyor aslında...Ancak Androidli cihazların bu yıl 400 milyon satış rakamını geçmesi beklendiği düşünüldüğünde platformun henüz çok yolunun olduğu görülüyor...


ya arkadaşlar ne çok yolu olucak en fazla 1 senesi var bir sene de 500 bin sınırını aşar.. ki önemli olan 500 bin uygulama değil kaliteli uygulama. yoksa bir ıphone kullanıcısı ortalama 100 uygulama biliyormuş geri kalanlar hep çöp... daha 3 sene önce ıphone pazarında sadece %1 ine hakimken uygulama sayısı ovi kadar bile yokken nokia %40 pazar payına sahipti.
hatta geçen gün o dönemki donanım haber yorumlarına baktım herkes öyle nokia yı devirmek kolay mı diyordu...
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| OMG! | 6 yıl
Remzi_izmir
PlayMakers
Remzi_izmir
PlayMakers
Remzi_izmir Windows Phoneun çooook yol gitmesi gerekiyor. En azından Whatsapp bile yok. Ayrıca marketinde oyunlara bakacak olursak 3bin küsür tane oyun var. Çok gerideler. Seçenek az olunca kaliteyi de yakalayamazsın. Uzun zaman sonra oyunlar ve programlar Android düzeyine gelirse, Win Phone patlama yapar ama bu hali ile kullanmam için bir sebep bulamıyorum
Oyunlar gercekten cok kalitesiz 3 5 oyun var en fazla oynanabilir , guzel olan. Whatsapp var ayrica sallamayin.
Hemen Windows Phone alalım o zaman.
Oyle birsey mi soyledim ? Insanlari yanlis bilgilendirmeyin sadece , whatsapp onemli bir etken. Ben lumia kullaniyorum , marketi hakkinda en fazla sikayet edenlerden bir tanesi de benim. Munakasaya girceksiniz agir lumia 920 fanlari var , onlarla girin benle degil.
Münakaşa ile yakından uzaktan ilgim olmaz, girmemde! Sallamayın derken siz münakaşa başlatma adımını attınız. Her neyse ben Android sever biriyim. Kim ne isterse kullansın umrumda değil!

E araştırmadan etmeden atıp tutarsanız sallamayın der tabi.
Bir de gocunuyorsunuz.
Wp toparlansın,yolu çok ama ivmelenmesi de önemli,hiç bir sistem mükemmel çıkmadı,bence gelecek vaad ediyor.
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ozgur112 6 yıl
Samsung ve Huawei de wp8 li ürünlerini sunup,lumia 620 gibi daha uygun fiyatlı modeller çıktıktan sonra çok daha yaygınlaşacaktır
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electROck35 6 yıl
Çoğu uygulama var artık. Önceki Android telefonumda 20 tane kullaniyorsam 18ini Windows Phone'a geçtiğimde buldum. Üstelik hergün sürekli yeni uygulamalar çıkıyor. Rakam artışı son haftalarda inanılmaz hızlandı.
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WaylandIZMIR 6 yıl
Windows Phone'un çooook yol gitmesi gerekiyor. En azından Whatsapp bile yok. Ayrıca marketinde oyunlara bakacak olursak 3bin küsür tane oyun var. Çok gerideler. Seçenek az olunca kaliteyi de yakalayamazsın.
Uzun zaman sonra oyunlar ve programlar Android düzeyine gelirse, Win Phone patlama yapar ama bu hali ile kullanmam için bir sebep bulamıyorum
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__Nikolaus__ 6 yıl WaylandIZMIR
Remzi_izmir

Windows Phone'un çooook yol gitmesi gerekiyor. En azından Whatsapp bile yok. Ayrıca marketinde oyunlara bakacak olursak 3bin küsür tane oyun var. Çok gerideler. Seçenek az olunca kaliteyi de yakalayamazsın.
Uzun zaman sonra oyunlar ve programlar Android düzeyine gelirse, Win Phone patlama yapar ama bu hali ile kullanmam için bir sebep bulamıyorum

Oyunlar gercekten cok kalitesiz 3 5 oyun var en fazla oynanabilir , guzel olan.

Whatsapp var ayrica sallamayin.
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wustti 6 yıl
şu anda çöp uygulama yok tabiki. herşeyin bi zamanı var. biraz populer olsun bakın ne olacak:) bu arada olaya sadece program olarak bakmayın. programlar zaten belli herkes aynılarını kullanıyor. oyun vs gibi eğlence uygulamaları son derece önemli. normalde ben de telefondan oturup saatlerce oyun oynamam. özellikle dokunmatik telefonlara geçtikten sonra:) ama örneğin elimdeki 5800 ın marketine doodle jump gelmiş. normalde telefon için hiçbişey yok markette. sadece bu uygulamayı indirdim. otobüste vs acayip işime yarıyor. market dolu olduğu zaman elinizde de iyi bi cihaz varsa zevk alacak bi uygulama illaki buluyorsunuz. ama market boş olunca ama yaa ben sevmem zaten demek kolay:) 1400-1500tl para verdiğim zaman da ben o uygulamaların olmasını isterim arkadaş:) nokia ve htc fiyatları düşüreceklerdi şimdi bunun en az 2 katı müşterileri vardı market potansiyeli de daha fazla artmıştı. artık teknoloji pahalı herkes alırken yenisini almak istiyor. 2 gün sonra yeni modelleri duyurulunca kimse lumia920 nin yüzüne bakmaz bunu da diyim:) örnek isterseniz bi kaç ay önce millet s3 e bakıp iç geçirirken şu aralar forumlarda note2 konularını bi gezin derim:)
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tolgatelli 6 yıl
Microsoft, Developer üyeliğini gözden geçirmeli derim, ben ve firmam BizSpark üyesiyiz,tüm yazılımlara ücretsiz erişebiliyoruz,BizSpark üyesi olurken firmamı onaylamışken Windows Phone Developer olurken tekrar evraklar istiyor Symantec aracılığıyla, yasal firma olmamıza rağmen Symantec veritabanımızda kayıtlı değilsiniz diyor,ödediğim vergi evraklarını,BizSpark üyeliğimi,Gelir İdaresinden aldığım belgeleri,vergi levhasını gözterdim...yok bizde sizi tanımlayamadık diyor:), ne yapmalıyım deyince Duns numarası alırsan uluslararası bir danışmanlık firmasından seni kabul ederim diyor,keşke şahsi başvuruyu seçseymişim,neyse işin özeti Microsoft çok uğraştırıyor belki güvenlik için ama çok uğraştırıyor,neyse hala uğraşıypruz bakalım 2 aydır sonuç ne olacak:)
Ancak WP 7.5 ve sonrası gerçekten sorunsuz bir işletim sistemi serisi oldu,Android sürekli niye kitleniyor anlamıyorum,karşılaştığım sorunlar;
ekran ışığı,dokunmatik sorunları,aşırı ram tüketimi ve buna bağlı yavaşlamalar,arka plan programlarının sürekli kasması,
İphone 3G,4 ve 4S kullandık şirkette bunlar da gerçekten çok sorunsuz çalışıyor ama marketi hep para:)
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makro500 6 yıl
Ben bu insanları anlamıyorum. ok 1. değil de 3.müş. android 400 milon stmış ta wp 4 milon satmış. banane yahu. sattıysa parası cebime girmedi ya. ben isteklerimin karşılanmasına bakarım. hızlı, güvenli ve bazılarının iddia ettiğinin aksine marketi boş değil. istediğin her şey var. vay efendim androidde 1 milyon uygulama varmış. var da hepsini kurup kaldırdın sanki. kaç tanesi düzgün çalışıyor ayrıca. hepimiz aynı uygulamaları kullanıoruz. whatsapp,instagram( wp'de ismi metrogram ),twitter,facebook vs. o yüzden biraz sakin olun ve her haberin altında ios asdfghjkl , androidsasdfghj diye atlamayın ortaya diyorum.
hayırlı günler
not : Wp 7.5 htc kullanıcısıyım.
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cank1981 6 yıl
Daha vaktimiz var ama sistemin oturduğunda android gibi çöplük olmayacağını umut ediyorum
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General. 6 yıl
Lumia 920 yi geçici kullanan biri olarak söylüyorum İOS tan sonra ikinciliği hak eden bir sistem çok eksiği olmasına rağmen Android den daha stabil ilerleyen dönemde sistemin oturmasıyla ikinciliğe kadar yükselir diye düşünüyorum
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