Windows Phone uygulama indirme sayıları ve geliştirici gelirleri son iki ayda 2 kat arttı





Ekim sonunda geniş çaplı bir lansmanla tanıtılan Windows Phone ekosisteminin akıllı telefon pazarındaki payını artırması umut edilen Windows Phone 8 işletim sistemi, sadece satış değil mağaza anlamında da katkı yapmaya devam ediyor.





Akıllı telefon pazarındaki payı yüzde 2-4 arasında seyretse de artış oranı bakımından yüzde 50'lere çıkan Windows Phone için Microsoft şimdiye kadar kesin sayılar açıklamadı. Ancak bazı tanımlamalarla, platforma olan ilgiyi yansıtmaya çalışıyor.





Windows Phone uygulamaları kıdemli yöneticisi Todd Brix, son iki ayda Windows Phone uygulama indirme sayılarının ve geliştirici gelirlerinin iki kat artış gösterdiğini belirtiyor.





Artışın en büyük sebebi ekosisteme yeni katılan kullanıcılar olurken, WP8 ile birlikte uygulama içi satın almalara destek sunulması da geliştirici gelirlerine olumlu katkı yapıyor. Microsoft ayrıca dünya çapında Windows Phone uygulama geliştirme yarışması başlatmış durumda. Ödüller arasında uygulamanın TV reklamlarında boy göstermesi ve Lumia 920 modeli de bulunuyor.





Son çeyrekte Nokia'nın 4.4 milyon adet Lumia cihazı satması ve WP satışlarının yüzde 70'inin Nokia tarafından yapıldığının analizlerde ortaya çıkması, geçen yılın son çeyreğinde yaklaşık 6.5 milyon adet Windows Phone cihazı satıldığını gösteriyor. Yıl geneli için ortalama olarak 26-30 milyon adetlik bir toplam satış öngörüsü ortaya konabilir. Nokia 505 gibi WP7.8 cihazları piyasaya sürülmüş olsa da satışların büyük bölümü Windows Phone 8 cihazlarına ait. Ancak Androidli cihazların bu yıl 400 milyon satış rakamını geçmesi beklendiği düşünüldüğünde platformun henüz çok yolunun olduğu görülüyor.

http://blogs.windows.com/windows_phone/b/wpdev/archive/2013/01/14/next-app-star-see-your-app-featured-in-a-windows-phone-tv-ad.aspx