Windows Phone uyumlu 6tag için bir güncelleme daha

Rudy Huyn'un üzerinde sürekli çalışma göstermeye devam ettiği alternatif Instagram istemcisi 6tag, yeni bir güncelleme daha aldı.





Popüler sosyal ağlardan Instagram'a erişim için önemli bir alternatif olan 6tag, 5.0.2 sürümüyle canlı karoların arka plan çalışmasıyla alakalı hatadan kurtuldu, bağlantı kopyalama özelliği eklendi, sanal klavye geliştirmeleri yapıldı, yeni merkez odaklı açılış ekranı eklendi ve diğer bilinen hatalar da ortadan kaldırıldı.

Ücretsiz olarak sunulan 6tag'ın mevcut sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/6tag-502-gets-minor-bug-fixes-another-quick-update-week