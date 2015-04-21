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Windows Phone uyumlu 6tin uygulaması güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
646
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone uyumlu 6tin uygulaması güncellendi
Rudy Huyn'un resmi olmayan Tinder uygulaması 6tin, yeni özelliklerle yeni sürümüne güncellendi.

Temel olarak verilen bilgilerin desteğiyle birbirine uygun olduğu düşünülen kişilerin buluşmasına yardımcı olan Tinder servisini Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 cihazlara getiren 6tin, sistem tarafından otomatik olarak eşleştirilen kişilerin mesaj üstünden birbirleri ile sohbet etmesine de imkan tanıyor ve kullanmak için halen Facebook hesabına ihtiyaç duyuyor.
GPS olmadan harita temelli konumlandırma yapan uygulama, ayrıca sesli mesajlar yollayabiliyor, fotoğraf kaydı sunuyor ve bu fotoğraflardan direkt olarak kişi profillerini açabiliyor. 6tin yayınlanan 2.5.0.1 kodlu son sürümüyle ise bulunan kişilerin eğer girmişler ise Instagram profillerine de hızlı bir şekilde erişim sunuyor. Aynı zamanda profil sayfaları da yenilenen uygulama, ayrıca ortak arkadaşların ve arkadaşların arkadaşlarını da gözler önüne serebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan 6tin uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/6tin-windows-phone-app-updated-instagram-integration-support Yorum Yaz
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