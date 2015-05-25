Windows Phone uyumlu 6tin uygulaması güncellendi

Rudy Huyn'un resmi olmayan Tinder uygulaması 6tin, yeni özelliklerle 2.6 sürümüne güncellendi.





Temel olarak verilen bilgilerin desteğiyle birbirine uygun olduğu düşünülen kişilerin buluşmasına yardımcı olan Tinder servisini Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 cihazlara getiren 6tin, sistem tarafından otomatik olarak eşleştirilen kişilerin mesaj üstünden birbirleri ile sohbet etmesine de imkan tanıyor ve kullanmak için halen Facebook hesabına ihtiyaç duyuyor.

GPS olmadan harita temelli konumlandırma yapan uygulama, ayrıca sesli mesajlar yollayabiliyor, fotoğraf kaydı sunuyor ve bu fotoğraflardan direkt olarak kişi profillerini açabiliyor. 6tin yayınlanan 2.6 sürümüyle ise yeni bir arayüz tasarımına geçiş yapıyor. Bu sayede çok daha şık görünen uygulama, ayrıca yine yenilenmiş bir giriş ekranıyla karşımıza çıkıyor ve ortak arkadaş bulma süreci geliştiriliyor.





Ücretsiz olarak sunulan 6tin uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/6tin-windows-phone-gets-new-user-interface-and-login-screen-latest-update