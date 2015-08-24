Windows Phone uyumlu 6tin uygulaması güncellendi

Rudy Huyn'un resmi olmayan Tinder uygulaması 6tin, yeni özelliklerle 2.7 sürümüne güncellendi.





Temel olarak verilen bilgilerin desteğiyle birbirine uygun olduğu düşünülen kişilerin buluşmasına yardımcı olan Tinder servisini Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 cihazlara getiren 6tin, sistem tarafından otomatik olarak eşleştirilen kişilerin mesaj üstünden birbirleri ile sohbet etmesine de imkan tanıyor ve kullanmak için halen Facebook hesabına ihtiyaç duyuyor.

GPS olmadan harita temelli konumlandırma yapan uygulama, ayrıca sesli mesajlar yollayabiliyor, fotoğraf kaydı sunuyor ve bu fotoğraflardan direkt olarak kişi profillerini açabiliyor. 6tin yayınlanan 2.7 genel kullanıcı deneyimini olmusuz etkileyen bazı konularda ciddi geliştirmeler alıyor. Artık çok daha hızlı açılan uygulama, birçok arayüz değişikliği kazanıyor, eskiye oranla daha stabil çalışıyor ve Huyn'un tespit ettiği birçok hatadan kurtularak daha performanslı bir deneyim sunuyor.





Ücretsiz olarak sunulan 6tin uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.