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Windows Phone uyumlu Calculator2 güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,6b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone uyumlu Calculator2 güncellendi
 
Windows Phone platformunun sunduğu özellikler bakımından en iyi hesap makinesi uygulamalarından birisi olan Calculator2, 4.0 kodlu yeni sürümüne güncellendi.

Temel, Bilimsel, Programcı, Döviz Çevirici ve Birim Çevirici gibi modlarla karşımıza çıkan Calculator2, 50'den fazla bilimsel ve 125 matematiksel fonksiyou destekliyor ve birden fazla canlı karo desteği ile en popüler fonksiyonların başlangıç ekranına sabitlenmesine imkan tanıyor. Uygulama yeni sürümüyle ise ilk olarak Finansal Hesaplama moduna da kavuşuyor. Ayrıca Windows 10'a özel olarak yeniden tasarlanan Calculator2, eskiye oranla çok daha hızlı açılıyor ve örtülü çarpma desteği alıyor.
Ücretsiz olarak sunulan Calculator2 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/calculator-windows-phone-gets-huge-upgrade-windows-10-version-coming-soon Yorum Yaz
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