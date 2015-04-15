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Windows Phone uyumlu Movie Maker 8.1 yeni özelliklerle güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone uyumlu Movie Maker 8.1 yeni özelliklerle güncellendi
 
Venetasoft adlı geliştirici tarafından Windows Phone 8.1 cihazlar için hazırlanan video düzenleme uygulaması Movie Maker 8.1, büyük değişiklikler aldığı v 1.2.0.5 sürümüne güncellendi.
Full HD desteğiyle herhangi bir uzunluk limiti koymadan çekilen videoların düzenlenmesine imkan tanıyan ve başarılı bir arayüzle gelen Movie Maker 8.1, videoları SD hafıza kartları ile popüler bulut depolama servisi OneDrive'dan alabiliyor ya da bu noktalara kaydedebiliyor.
Yayınlanan yeni sürümüyle bünyesine 4K ve 2K video düzenleme ve kodlama destekleri getirilen uygulama, ayrıca Instagram kodlamasını %100 oranında yeniliyor, Instagram temelli video aktarımı için kare ya da merkez odaklı yükleme yapabiliyor, direkt olarak YouTube'a video aktarabiliyor, YouTube'dan video indirebiliyor, düzenleme ve paylaşma sayfasına yeni video bilgi menüsü ekleniyor, yeni Lumia görüntüleme kütüphanesi barındırıyor, menü barı yeniden organize ediliyor, YouTube videolarından MP3 formatında müzik / ses çekebiliyor ve farklı renkteki medya bloglarıyla düzenleme sürecini çok daha kolay hale getiriyor.
Oldukça gelişmiş özellikler sunan  Movie Maker 8.1 uygulamasına 3,50 TL ödeyerek buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/movie-maker-8-1/19ecadd0-5849-4565-a5d5-d4402a10941a Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
PapyonluLejyon 4 yıl
bi uçmadığı kalmış.
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olağan_şüpheli 4 yıl
YouTube'dan video indirebiliyor

Nasıl indiriyor?
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TECHTRONİC 4 yıl
Hay maasallah parasini hakeden uygulama iste budur...
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jumuu 4 yıl
Maşallah özelliklerde var da var
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