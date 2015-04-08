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Windows Phone uyumlu Twitter istemcisi Tweetium güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
974
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone uyumlu Twitter istemcisi Tweetium güncellendi
 
Windows Phone platformunun Twitter'a erişim için kullanılabilen alternatif istemcileri arasında yer alan Tweetium, 3.3.4 sürümüne güncellendi.
Bu yayınlanan yeni sürümüyle geçtiğimiz gün Twitter tarafından kullanılam sunulan Tweet alıntılama özelliği doğrultusunda alıntılanmış tweetleri genişletilmiş görüntüde göstermeye başlayan uygulama, ayrıca iki tane önemli çökme hatasından kurtuluyor ve bazı durumlarda bildirimlerin yüklenememesi sorununu ortadan kaldırıyor.
Tweetium'un 6,99 TL'ye satılan WP uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/tweetium-windows-phone-updated-support-revamped-quoted-tweets-bug-fixes Yorum Yaz
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