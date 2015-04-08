Windows Phone uyumlu Twitter istemcisi Tweetium güncellendi

Windows Phone platformunun Twitter'a erişim için kullanılabilen alternatif istemcileri arasında yer alan Tweetium, 3.3.4 sürümüne güncellendi.

Bu yayınlanan yeni sürümüyle geçtiğimiz gün Twitter tarafından kullanılam sunulan Tweet alıntılama özelliği doğrultusunda alıntılanmış tweetleri genişletilmiş görüntüde göstermeye başlayan uygulama, ayrıca iki tane önemli çökme hatasından kurtuluyor ve bazı durumlarda bildirimlerin yüklenememesi sorununu ortadan kaldırıyor.

Tweetium'un 6,99 TL'ye satılan WP uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/tweetium-windows-phone-updated-support-revamped-quoted-tweets-bug-fixes