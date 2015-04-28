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Windows Phone uyumlu Video Upload to Instagram güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
644
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone uyumlu Video Upload to Instagram güncellendi
 
Venetasoft tarafından hazırlanarak geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan en yeni uygulamalardan Video Upload to Instagram, kısa süre içerisinde ilk güncellemesini aldı.
Temel olarak kişilerin Windows Phone 8.1 işletim sistemli cihazları üzerinden Instagram platformuna video yükleyebilmesi noktasında görev yapan ve bunu platform içerisinde yapan ilk uygulama olduğunu belirten Video Upload to Instagram, telefon hafızasından, bulut depolama servisi OneDrive'dan ya da SD karttan aktarma yapabiliyor ve 15 saniyelik videolar için bazı ufak düzenleme seçeneklerini de aktif olarak barındırıyor.
Uygulama yayınlanan 1.06 sürümüyle ise Lumia 830 cihazlarda meydana gelen hatalardan kurtuluyor, ses seviyesini %0 ila %100 arasında değiştirebiliyor, orijinal video sesinin değiştirilmesine imkan tanıyor, gelen talepler doğrultusunda 16:9 en boy oranını koruyabiliyor ve son olarak kamera dosyasına ayrı bir video odaklı bölüm ekleyebiliyor.
Diğer uygulamaların kendi içerisinden video yükleyebildiği Instagram'a daha önceden kayıt altına alınan videoları yükleyebilmesiyle dikkat çeken Video Upload to Instagram, 4,50 TL fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.

http://www.windowscentral.com/video-upload-instagram-new-features-update Yorum Yaz
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