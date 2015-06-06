Windows Phone uyumlu alarm uygulaması Realarm güncellendi

Windows Phone 8 ile 8.1 cihazlar için Viktor Szekeress tarafından hazırlanan popüler alarm uygulaması Realarm, yeni özelliklerle 1.1 sürümüne güncellendi.

Farklı amaçlar için alarmlar hazırlanmasına imkan tanıyan Realarm, yayınlanan son sürümüyle ise 26 farklı yeni ses kazandı, bünyesine uygulama için satın alma seçenekleri eklendi, üç farklı yeni dile destek vermeye başladı ve belirlenmiş ses kategorileri sunmaya başladı.

Ücretsiz olarak sunulan Realarm uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/realarm-picks-another-update-new-features-and-sounds