Windows Phone uyumlu alarm uygulaması Realarm güncellendi

Haber Editörü
Windows Phone 8 ile 8.1 cihazlar için Viktor Szekeress tarafından hazırlanan popüler alarm uygulaması Realarm, yeni özelliklerle 1.1 sürümüne güncellendi.
Farklı amaçlar için alarmlar hazırlanmasına imkan tanıyan Realarm, yayınlanan son sürümüyle ise 26 farklı yeni ses kazandı, bünyesine uygulama için satın alma seçenekleri eklendi, üç farklı yeni dile destek vermeye başladı ve belirlenmiş ses kategorileri sunmaya başladı.
Ücretsiz olarak sunulan Realarm uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.windowscentral.com/realarm-picks-another-update-new-features-and-sounds Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence gereksiz değil. Takvim ve alarm uygulamasını birleştirmiş, her randevu ana ekrana güzel bir görsel ile sabitlenebilir hale getirilmiş. Countdown özelliğide var. Nesini beğenmediniz anlamadım açıkçası.