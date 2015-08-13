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Windows Phone uyumlu doküman tarama uygulaması CamScanner güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone uyumlu doküman tarama uygulaması CamScanner güncellendi
 
Windows Phone işletim sistemli akıllı cihazlar için yayınlanan doküman tarama uygulaması CamScanner, yeni özelliklerle güncellendi.
Yüklü olduğu cihazların kamerasından yararlanarak basılı dokümanların taramasını yapan ve sanal ortama geçiren CamScanner, taranan belgelerin köşelerini otomatik olarak algılayarak kesme yapabiliyor, görüntüleri PDF formatına çevirebiliyor, "camscanner.net" üzerinden senkronizasyon yapabiliyor ve e-posta ile JPEG formatında aktarım yapabiliyor.
Yayınlanan v2.5 kodlu sürümüyle tarama sırasında çözünürlüğü ayarlama desteğine kavuşan CamScanner uygulaması, ayrıca artık dijital yakınlaştırma yapabiliyor, artık QR kodları tarayabiliyor, web sürümüne QR kod üzerinden giriş sunuyor, dijital asistan Cortana entegrasyonu alıyor ve şifre temelli güvenlik süresine geçiş yapıyor.
Ücretsiz olarak sunulan CamScanner uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/camscanner/9wzdncrfhv2s Yorum Yaz
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Bandanalı Adam 4 yıl
Teşekkürler.
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