Windows Phone uyumlu fotoğraf uygulaması PicsArt, yeni efektler kazandı

Socialin adlı geliştirici tarafından Windows Phone cihazlar için geliştirilen fotoğraf uygulaması PicsArt, yeni özelliklerle güncellendi.





İçerisine atılan fotoğrafları, barındırdığı araçlar ile boyutlandırabilen, kesebilen, pozlamasını değiştirebilen, yazılar ile çerçeveler ekleyebilen ve birçok farklı filtreyle süsleyebilen PicsArt, ayrıca yine bu fotoğrafların üzerine farklı objeler ekleyebiliyor ve serbest çizim moduyla da yaratıcı sonuçların önünü açıyor. Facebook, Flickr, SkyDrive, Picasa, Google ya da Dropbox hesapları üzerinden fotoğraf alabilen PicsArt, katman temelli yapısıyla düzenleme yanında çizim yapılmasına da imkan tanıyor.

Koyu renkli arayüzüyle çok fazla göz yormayan uygulama, araçları alt tarafına konumlandırıldığı yapısıyla da kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Yayınlanan yeni sürümüyle ise bünyesine JPEG ve MBP formatlarında kayıt desteği eklenen uygulama, ayrıca "Polygon, Sunny, Vibrant, Crisp, B&W Blur, Face Fix, SunlessTan ve Diş Beyazlatma" gibi birçok yeni düzenleme filtresine de kavuşuyor. Uygulama bu sayede daha fazla değişikliği tek bir noktada sunabiliyor.





PicsArt uygulamasına buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/picsart-photo-studio/9wzdncrfj10m#app-details