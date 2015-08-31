Windows Phone uyumlu "InstaCam Pro" bugün için ücretsiz

XnView Apps tarafından Windows Phone cihazlar için hazırlanan fotoğraf odaklı uygulama InstaCam Pro, bugün için ücretsiz yapıldı.

Oldukça modern bir arayüzle hazırlanan InstaCam Pro, kişilerin gerçek zamanlı filtreler ile fotoğraflar çekmesine imkan tanıyor. Bu açıdan bünyesinde birçok farklı etkilere sahip filtre barındıran uygulama, ön kameraları da kullanabiliyor ve çekilen fotoğrafları hızlı bir şekilde Facebook, Twitter ya da Instagram üzerinden paylaşabiliyor.

Yüksek çözünürlükte kayıt desteğini de taşıyan InstaCam Pro uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/instacam-pro/9wzdncrdkt2l