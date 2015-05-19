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Windows Phone uyumlu yeni fotoğraf uygulaması: Gloomlogue

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone uyumlu yeni fotoğraf uygulaması: Gloomlogue
 
Thomas Tsopanakis tarafından iOS işletim sistemli cihazlar için hazırlanan fotoğraf efekt uygulaması Gloomlogue, Windows Phone platformunda da kullanıma sunuldu.

Bünyesinde yer alan 15 farklı filtre, efekt ve çerçeve ile fotoğrafları olduklarından çok daha kasvetli bir havaya sokabilen Gloomlogue, ayrıca içeriklere metin ekleme yapabiliyor ve temel fotoğraf düzenleme işlevlerini de yerine getiriyor. Lumia Imaging SDK 2.0 temelinde 1200 x 1200 piksel çözünürlük desteği sunan uygulama, paylaşma noktasında ise benzerleri gibi Facebook, Instagram ve Twitter'ı aktif olarak kullanılabiliyor.

Kısa bir süre için ücretsiz elde edilebilen Windows Phone 8/8.1 uyumlu Gloomlogue uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/ios-photo-filter-app-gloomlogue-makes-its-way-windows-phone-free Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e-Militarist 4 yıl
Tekrar kısa süre için ücretsiz.

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/gloomlogue/9nblggh2wqm9 Mobil.

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hayaleturk 4 yıl
Güzel bir uygulama tavsiye ederim.
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