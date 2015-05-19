Windows Phone uyumlu yeni fotoğraf uygulaması: Gloomlogue

Thomas Tsopanakis tarafından iOS işletim sistemli cihazlar için hazırlanan fotoğraf efekt uygulaması Gloomlogue, Windows Phone platformunda da kullanıma sunuldu.





Bünyesinde yer alan 15 farklı filtre, efekt ve çerçeve ile fotoğrafları olduklarından çok daha kasvetli bir havaya sokabilen Gloomlogue, ayrıca içeriklere metin ekleme yapabiliyor ve temel fotoğraf düzenleme işlevlerini de yerine getiriyor. Lumia Imaging SDK 2.0 temelinde 1200 x 1200 piksel çözünürlük desteği sunan uygulama, paylaşma noktasında ise benzerleri gibi Facebook, Instagram ve Twitter'ı aktif olarak kullanılabiliyor.





Kısa bir süre için ücretsiz elde edilebilen Windows Phone 8/8.1 uyumlu Gloomlogue uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/ios-photo-filter-app-gloomlogue-makes-its-way-windows-phone-free