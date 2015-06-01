Windows Phone uyumlu yeni uygulama: Zapya

Windows Phone 8.1 cihazlar için hazırlanan en yeni uygulamalardan Zapya, farklı platformlar arası veri aktarımı noktasında etkili bir alternatif ortaya koyuyor.

Beyaz ağırlık sade bir arayüzle hazırlanan Zapya, temel olarak Windows Phone ile diğer işletim sistemleri / platformlar (iOS, Android ve Windows) arasında zahmetsizce veri aktarımı yapılmasına imkan tanıyor. Ücretsiz olarak indirilebilen ve kullanılabilen uygulama, belirtildiği kadarıyla oldukça hızlı çalışma gösteriyor, dosya türü açısından herhangi bir limit koymuyor, dosya boyut sınırlaması yapmıyor ve istendiği taktirde cihaz içeriğini de yedekleyebiliyor.

Beş kişiye kadar paylaşım yapılabildiği açıklanan Zapya uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/cross-platform-file-sharing-app-zapya-transfers-its-way-windows-phone-store