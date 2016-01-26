Windows Phone'un başındaki isim iPhone kullanırken yakalandı

Joe Belfiore'u teknoloji takipçileri yakından tanıyacaktır. Microsoft'ta Windows Phone'dan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan isim kısa bir süre önce izne ayrıldı ve tatile çıktı. 9 aylık izni sırasında ilk etapta soluğu Japonya'da alan Belfiore'un buradan yaptığı bir paylaşım tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yöneticinin Tweet'inde tatil sırasında çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştığı görülüyor. Buraya kadar her şey normal ancak tartışmalar başlatan nokta paylaşımın iPhone ile yapılması. Bu durumu gözünden kaçırmayan takipçiler de, Belfiore'un iPhone kullanmasını normal karşılayanlar ve bunun Windows Phone'a ihanet olduğunu düşünenler şeklinde ikiye ayrılmış durumda.

Olayın gündem olmasıyla birlikte açıklama da gecikmedi. Yönetici rakip cihazların nasıl bir deneyim sunduğunu görebilmek için bu cihazları kullanmak gerektiğini savundu. Kısa süreli kullanımların deneyimi tam olarak yansıtmadığını, bu nedenle rakip modeli günlük kullanımda test ettiğini de sözlerine ekledi.

Belfiore'un 9 aylık izni süresince başka cihazları kullanıp kullanmayacağı ve iPhone ile paylaşımlara devam edip etmeyeceği büyük soru işareti. Sizler Windows Phone'un başındaki ismin başka bir akıllı telefon kullanmasını ve açıklamalarını nasıl karşılıyorsunuz?