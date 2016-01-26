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Windows Phone'un başındaki isim iPhone kullanırken yakalandı

Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone uzun bir süredir Joe Belfiore'a emanet. Belfiore'un tatil sırasında yaptığı son paylaşım ise akıllarda büyük soru işaretleri oluşturdu.
3 yıl
9,1b
1
170
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Windows Phone'un başındaki isim iPhone kullanırken yakalandı

Joe Belfiore'u teknoloji takipçileri yakından tanıyacaktır. Microsoft'ta Windows Phone'dan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan isim kısa bir süre önce izne ayrıldı ve tatile çıktı. 9 aylık izni sırasında ilk etapta soluğu Japonya'da alan Belfiore'un buradan yaptığı bir paylaşım tartışmaları da beraberinde getirdi.
Yöneticinin Tweet'inde tatil sırasında çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştığı görülüyor. Buraya kadar her şey normal ancak tartışmalar başlatan nokta paylaşımın iPhone ile yapılması. Bu durumu gözünden kaçırmayan takipçiler de, Belfiore'un iPhone kullanmasını normal karşılayanlar ve bunun Windows Phone'a ihanet olduğunu düşünenler şeklinde ikiye ayrılmış durumda.
Windows Phone'un başındaki isim iPhone kullanırken yakalandı

Olayın gündem olmasıyla birlikte açıklama da gecikmedi. Yönetici rakip cihazların nasıl bir deneyim sunduğunu görebilmek için bu cihazları kullanmak gerektiğini savundu. Kısa süreli kullanımların deneyimi tam olarak yansıtmadığını, bu nedenle rakip modeli günlük kullanımda test ettiğini de sözlerine ekledi.
Belfiore'un 9 aylık izni süresince başka cihazları kullanıp kullanmayacağı ve iPhone ile paylaşımlara devam edip etmeyeceği büyük soru işareti. Sizler Windows Phone'un başındaki ismin başka bir akıllı telefon kullanmasını ve açıklamalarını nasıl karşılıyorsunuz?

http://www.theverge.com/2016/1/26/10832284/joe-belfiore-iphone-user Yorum Yaz
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Guest-1E8C38219 3 yıl en beğenilen
Adamda anlamış WP'nin ne halt olduğunu. WP kullanıyorum.
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Det.Harvey Bullock 3 yıl
Hee Apple yetkilileri de kesin Windows deneyimliyordur. Buna inanan tartışmasız saftır. Herif kendi de anlamış WP'den bir halt olmayacağını..
Not:Wp kullanıyorum
Windows Phone'un sonu adım adım yaklaşıyor..
Hayır birde 9 aylık izni niye alıyor bu herif? Sanki taş mı taşıdı da yoruldu? Daha bir Windows 10 bile çıkmadı, yazıklar olsun ya..
Hee Apple yetkilileri de kesin Windows deneyimliyordur. Buna inanan tartışmasız saftır. Herif kendi de anlamış WP'den bir halt olmayacağını..Not:Wp kull...
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General. 3 yıl
Güncellemenin neden gelmediğini belli oldu. Adamlar 9 aylık tatile çıkmış wp'ciler güncelleme bekliyor
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Haşin_ErKeK 3 yıl
Gizli gizli Apple kullanırsın ortamlarda sora[n olursa deniyom dersin kim ne bilecek
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giovannidrogo 3 yıl
Windows telefon almak niyetindeydim uzunca bir suredir ama konularinizda takila takila daha satin alamadan soguttunuz el birligiyle sistemden, almak dusuncesinden vazgececegim artik galiba.
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einlied 3 yıl
Eger ciddi ciddi wp dusunuyorsaniz düşük bütçeli lumia serisinden almanizi tavsiye ederim.
Günden güne eriyen bir sistem haline getirdi sagolsun microsoft.
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AMERICAN 3 yıl
Yani bu o kadar rezil bir durum ki anlatılamaz;yani xbox ın başındaki isim Phil Spencer ın gidip de ps4 kullanması gibi bişey.

Bu şirketin başındaki isim destek olmayacaksa(satya nın bir röportajda söylediği sözler,windows phone başarısız olursa bunu umursamam tarzı sözleri) ve bu olay gerçekten ibretlik.

Daha siz destek olmayacaksanız kendi sisteminize destek vermeyecekseniz biz niye destek verelim?Hani nerde bu commitment?

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seckinar 3 yıl
mobilitenin bu haftaki programında Mesut ve Erdi Beylerin cümlelerine, yorumlarına katılmamak elde değil..

aralık 2014 microsoft bilişim zirvesinde lumia cihazlar tanıtılır, tanıtanlar ve bir kısım microsoft çalışanı tam olarak özelliklerini, kullanımını bilmez. bazı yerlerde müdahale ederek açıklama yapmak bana düşer. orada "windows 10 mobile haziran 2015'de hazır..." derler.. zaman geçer eylül derler.. o da geçer kasım olur.. aralık, ocak derken son tarih şubat 2016 sonu denilir; bekliyoruz.

yeni Lumia cihazlar çıkar, microsoft yetkilileri tarafından fiyatını hakeden(!), uygun fiyatlı (!) modeller denilir. biz burada yazar, çizeriz, olmadı, yüksek fiyatlı deriz. aylar sonra modeller de satılmayınca, fiyatlar söylediğimiz banda iner. telefonlar satılır, çıkması gereken zamanda yeni model gelmez.. sonrasında gelen yeni modeller de kullanıcıyla dalga geçer cinsinden kamera, ekran, ram, hafıza değerleriyle gelir, ve tabi fiyat yine uygun(!)dur...

yurtdışında yeni modeller çıkar, hatta indirime girer, yanında hediye üniteler verilir, biter, biz hala ülkemize gelecek diye bekleriz !! yurtdışında indirime giren yeni cihazların, ülkemizde duyurulan fiyattan değil zamlı fiyattan satılacağı açıklanır !! üstüne bir de; 14 şubat öncesi, hediye alışveriş çılgınlığı yaşanırken yeni modellerin ülkemizde 15 şubatta satışa çıkacağı söylenir ?? şaka gibi..

Jim Gordon arkadaşımızın belirttiği konu; Satya Nadella'nın sarfettiği cümleler.. arkasından Windows Phone grubunun başı daha W10 mobile yayınlanmadan, -sarı saç boyasını geçtim- 9 aylık tatile çıkar ? bir de Iphone'dan tweet atar ? tüm dünya W10 beklerken tatile çıkmak, iphone kullanmak -hadi onu da geçelim- iphone'dan tweet atacak derecede dikkatsiz olmak ? microsoft'un W10 ve cihaz politikası, Satya, Joe, söylenenler, yapılanlar... skandala ya da skandallar silsilesine bak hele.. şaka mı bunlar ? hepsi bir yana Surface Phone hazırlıkları ve kalan Lumiaların akibeti ayrı bir muamma..

haberin alıntılandığı sitede, konuyla ilgili 208 yorum var. açılan bu konuda ise 168 oldu benimkiyle.. kısacası; bu olayın savunulacak, açıklanacak hiç bir tarafı yok. bu olaylar ve şimdiye kadar izlenen politikalar, yapılanlar hatalıdır. WP seven, kullanan arkadaşların da kendilerini yıpratıp, değerli vakitlerini bu konuda harca-ma-malarını tavsiye ederim. yorumlara, alaylara cevap vermeye hatta bu yazdıklarıma bile gerek yoktur.

burada yazılan bir çok "seviyeli eleştiri" de maalesef haklı ve doğrudur. Microsoft firması, WP-W10 sistemleri, gelişimi, politikası, Lumia cihazların özellikleri, fiyatları, pazar payları gelişimi, satış stratejileri vb. konularda ve daha da önemlisi WP/W10/Lumia kullanıcılarına olan tavırlarıyla hatalıdır.

isteyen Lumia, WP alır, kullanır.. istemeyen almaz., android alır, iphone alır.. herkese saygılı olalım artık.

alın/almayın konuları yine açılır.. lakin, WP kullanıcılarına şu hakaretler, küçümsemeler de bitmek bilmedi. illa bir kaç kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız ki, saygı, hoşgörü, anlayış , fikir tartışması ve hatta hitabet/konuşma bilmeyen bu arkadaşlar mahkemede öğrensinler bunları..

yine uzun bir yorum oldu, kusuruma bakmayın. yazdıklarımda hatam varsa, kırıcı olduysam şimdiden özür dilerim.

saygılar,
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AMERICAN 3 yıl
Tam anlamıyla rezillik.Hemen bu pozisyondan atılmalı şirketle ilişiği kesilmeli toplasın bavulunu gitsin.
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fthkn 3 yıl
Bir markayı temsil eden kişinin sadece o markayı kullanmak zorunda olduğu sanılması sakat bir düşünce. Apple araba üretse bu adam onu alamayacak mı? Bu bir tür ön yargı sınıfına giriyor. Bir insanın markayı temsil ettiği için kolayca yargılanıp infaz edilmesi demek. O kişinin de bir tüketici olduğu ve seçme hakkı olduğu belli. Ortada ezbere yürütülen bir mantık var.
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mesutismail 3 yıl fthkn
o zaman diyorsunuz ki Audi nin yöneticileri pekâlâ Pegueot yada farklı bir marka araç kullanabilir
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Gendrya 3 yıl
Şaşırmadım. WP kullanıcısı olarak param olsa ben de iOS kullanırdım.
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abrenax 3 yıl
Windowsun bir özelliği veya uygulaması mı var ki kullansın? Bence windowsu test için günlük kullanımda iphone kullanıyor.
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the_japan 3 yıl
Vestel CEO'su da iphone kullaniyor diye duymustum
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BerkecanMüminoğulları 3 yıl
Sony sexperia candır
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C E B R A I L 3 yıl

Lütfen sakin olalım, Wp kullanan 25 kişiyi evinde zor tutuyoruz...

(BİM bile Wc satmaktan vazgeçti, nasıl bir gudubetlikse)
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C E B R A I L 3 yıl

Müdür iphone'u şirket hattına takmamıştır umarım...
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e-Militarist 3 yıl
Belki de ünlü kontenjanından kullanıyordur. Adamın özel hayatı sonuçta. Hadi bu adam ünlü kullanıyor. Bizimkiler neden kullanıyorlar? Ünvan sahibi olmak için mi? Yoksa ünlü olmak için mi? Yine olun ünlü. Olmayın diyen yok. Ama önce eğitimini alın. Konser ve tuara yazılın ne bileyim şan dersleri, diksiyon dersleri alın bir. Yoksa unutulup gidersiniz bu alemde.
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