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Windows için VLC geniş bir güncelleme aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows için VLC geniş bir güncelleme aldı
Birçok platformda aktif olarak yer alan popüler medya oynatıcısı VLC, Windows Phone platformunda büyük bir güncelleme aldı.
Kısa süre önce Windows Phone sürümü toplam 3 milyon indirme rakamını geride bırakmayı başaran VLC, an itibariyle 1.8 sürümüne yükseltildiği oldukça geniş bir güncelleme aldı. Yayınlanan bu yeni sürümüyle bünyesine Fransızca desteği eklenen yeni bir çeviri sistemi kazanan VLC, ayrıca birçok hatadan ve çökme sorunundan kurtuluyor, yeni bir geribildirim altyapısıyla geliyor, eskiye oranla daha çok kişiselleştire seçeneği veriyor, ufak ekranlarda görüş kolaylığı için buton ve metinleri büyük gösteriyor ve slaytları yeni animasyonlarla yenileniyor. 
Yeni sürümüyle bazı ayarları cihazlar arasında senkronize edebildiği de belirtilen Windows Phone için VLC, ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor. 

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e-Militarist 4 yıl
Tekrar güncellendi.

VLC for Windows Phone 1.8.4 / 2015.1014.1606.0

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/vlc-for-windows-phone/9wzdncrcv5tl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DreamofMirrorss 4 yıl CanTnçr
Sh@rKs-PoWeR
 

 

Birçok platformda aktif olarak yer alan popüler medya oynatıcısı VLC, Windows Phone platformunda büyük bir güncelleme aldı.

 

Kısa süre önce Windows Phone sürümü toplam 3 milyon indirme rakamını geride bırakmayı başaran VLC, an itibariyle 1.8 sürümüne yükseltildiği oldukça geniş bir güncelleme aldı. Yayınlanan bu yeni sürümüyle bünyesine Fransızca desteği eklenen yeni bir çeviri sistemi kazanan VLC, ayrıca birçok hatadan ve çökme sorunundan kurtuluyor, yeni bir geribildirim altyapısıyla geliyor, eskiye oranla daha çok kişiselleştire seçeneği veriyor, ufak ekranlarda görüş kolaylığı için buton ve metinleri büyük gösteriyor ve slaytları yeni animasyonlarla yenileniyor. 

 

Yeni sürümüyle bazı ayarları cihazlar arasında senkronize edebildiği de belirtilen Windows Phone için VLC, ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor. 

 


Bu adamlar örnek alınmalı,dilediği özürler onlara Windows Phone tarafında 1 milyon kişiyi kazandırdı(Evet bunlara ben de dahilim)
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