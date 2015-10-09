Windows için VLC geniş bir güncelleme aldı

Birçok platformda aktif olarak yer alan popüler medya oynatıcısı VLC, Windows Phone platformunda büyük bir güncelleme aldı.

Kısa süre önce Windows Phone sürümü toplam 3 milyon indirme rakamını geride bırakmayı başaran VLC, an itibariyle 1.8 sürümüne yükseltildiği oldukça geniş bir güncelleme aldı. Yayınlanan bu yeni sürümüyle bünyesine Fransızca desteği eklenen yeni bir çeviri sistemi kazanan VLC, ayrıca birçok hatadan ve çökme sorunundan kurtuluyor, yeni bir geribildirim altyapısıyla geliyor, eskiye oranla daha çok kişiselleştire seçeneği veriyor, ufak ekranlarda görüş kolaylığı için buton ve metinleri büyük gösteriyor ve slaytları yeni animasyonlarla yenileniyor.

Yeni sürümüyle bazı ayarları cihazlar arasında senkronize edebildiği de belirtilen Windows Phone için VLC, ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor.