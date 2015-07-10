Windows tarafına 360 derece video odaklı yeni uygulama: Video 360

Popüler üçüncü parti YouTube istemcisi TubeCast'in geliştiricisi Webrox tarafından Windows 8.1 ve Windows Phone 8.1 cihazlar için hazırlanan 360 derece video uygulaması Video 360, resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Windows uygulama markete getirilen ilk 360 derece video uygulaması olma özelliğini taşıyan Video 360, temel olarak çekilen 360 derece videoların izlenmesine imkan tanıyor. Video içerisinde hareket etme deneyimini yüklü cihazların jiroskop ile ivmeölçer birimleri ya da sıradan parmak hareketleriyle yerine getiren uygulama, 4K çözünürlüğe kadar destek veriyor ve TubeCast bağlantısıyla içerisine atılan videolar yanında YouTube içerisinde yer alanları da gözler önüne serebiliyor.

İki platformda da 4,50 TL'ye satılan Video 360 uygulamasına buradan ve buradan , haberde bahsi geçen TubeCast uygulamasına ise 7TL fiyat etiketiyle buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/video-360-new-universal-windows-app