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Windows tarafına 360 derece video odaklı yeni uygulama: Video 360

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,7b
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows tarafına 360 derece video odaklı yeni uygulama: Video 360
 
Popüler üçüncü parti YouTube istemcisi TubeCast'in geliştiricisi Webrox tarafından Windows 8.1 ve Windows Phone 8.1 cihazlar için hazırlanan 360 derece video uygulaması Video 360, resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Windows uygulama markete getirilen ilk 360 derece video uygulaması olma özelliğini taşıyan Video 360, temel olarak çekilen 360 derece videoların izlenmesine imkan tanıyor. Video içerisinde hareket etme deneyimini yüklü cihazların jiroskop ile ivmeölçer birimleri ya da sıradan parmak hareketleriyle yerine getiren uygulama, 4K çözünürlüğe kadar destek veriyor ve TubeCast bağlantısıyla içerisine atılan videolar yanında YouTube içerisinde yer alanları da gözler önüne serebiliyor.
İki platformda da 4,50 TL'ye satılan Video 360 uygulamasına buradan ve buradan, haberde bahsi geçen TubeCast uygulamasına ise 7TL fiyat etiketiyle buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/video-360-new-universal-windows-app Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Microsoft Specialist 4 yıl
tubecastin içerisinde gelseydi iyi olurdu. lite versiyonuna da video sınırı falan olabilirdi. tubecast PRO yanında da sınırsız güzel olurdu.
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