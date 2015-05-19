Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows ve Windows Phone uyumlu YouTube istemcisi Tubecast güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,3b
1
3
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows ve Windows Phone uyumlu YouTube istemcisi Tubecast güncellendi
 
Windows Phone 7.5, 8, 8.1 cihazlar ve Windows 8.1 bilgisayarlar için hazırlanan alternatif YouTube istemcisi Tubecast, yeni özelliklerle Windows tarafında güncellendi.
Dünyanın en popüler video ağı YouTube'a bağlanılmasına ve burada yer alan içeriklerin oynatılmasına imkan tanıyan Tubecast uygulaması, Windows için aldığı son sürümüyle ROKU ile Google TV desteklerine kavuşuyor, Chromecast odaklı hatalardan kurtuluyor, arayüz geliştirmeleri alıyor, düşük seviye cihazlar için bellek optimizasyonları alıyor ve Philips TV'ler için DLNA odaklı "dosya desteklenmiyor" sorunundan kurtuluyor.
Ücretsiz sunulan Tubecast uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.windowscentral.com/tubecast-update-brings-support-new-casting-services-pairing-and-more Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yoksulseytan22 4 yıl
Bide indirdiklerimizi sd karta yüklenmesine izin verse çok iyi olurdu çoook!!!
O zaman ateş ederdi cihazım.
Uc browser ın 360p olayından kurtarsa ne güzel olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 4 yıl
masaüstü pc de kullanıyordum ara sıra bakalım neler gelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 19000$'lık iPhone 6 ve iPhone 6+ R.T.ERDOĞAN Edition inceleme videosu 4 yıl TP-Link UH720 7 Port USB 3.0 Hub video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim