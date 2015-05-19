Windows ve Windows Phone uyumlu YouTube istemcisi Tubecast güncellendi

Windows Phone 7.5, 8, 8.1 cihazlar ve Windows 8.1 bilgisayarlar için hazırlanan alternatif YouTube istemcisi Tubecast, yeni özelliklerle Windows tarafında güncellendi.

Dünyanın en popüler video ağı YouTube'a bağlanılmasına ve burada yer alan içeriklerin oynatılmasına imkan tanıyan Tubecast uygulaması, Windows için aldığı son sürümüyle ROKU ile Google TV desteklerine kavuşuyor, Chromecast odaklı hatalardan kurtuluyor, arayüz geliştirmeleri alıyor, düşük seviye cihazlar için bellek optimizasyonları alıyor ve Philips TV'ler için DLNA odaklı "dosya desteklenmiyor" sorunundan kurtuluyor.

Ücretsiz sunulan Tubecast uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowscentral.com/tubecast-update-brings-support-new-casting-services-pairing-and-more