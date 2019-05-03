Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

World of Goo, PC oyuncuları için kısa bir süreliğine ücretsiz oldu

World of Goo, kısa süreliğine PC oyuncuları için ücretsiz oldu. 2008 yılında yayınlanan oyun özellikle de mobil platformlarda çok büyük bir ün kazanmış ve onlarca farklı ödül almayı başarmıştı.
2 hf.
4b
2
2
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
PC oyunculuğunun son zamanlardaki yeni popüler marketi olan Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına devam ediyor. Şimdi de son 10 yılın en popüler bağımsız yapımlarından olan World of Goo, kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. World of Goo'nun Steam üzerindeki normal satış fiyatı 18 TL'ydi.

2008 yılında çıkışını yapan World of Goo, özellikle de mobil platformların yükselişiyle birlikte çok büyük bir ün kazanmıştı. Fizik tabanlı bir bulmaca/inşa etme oyunu olan World of Goo; yaratıcı ve orijinal oynanışı, müzikleri ve etkileyici sanat anlayışıyla dikkat çekiyor. İki kişilik bir ekip tarafından geliştirilen oyun ayrıca 2010 yılında Spike TV Video Oyun Ödülleri'nde En İyi Bağımsız Yapım ödülünü de kazanmayı başarmıştı.

Ayrıca Bkz. "Epic Store, 400 TL'lik oyunun ön sipariş fiyatını 99 TL'ye indirdi"
World of Goo son olarak geçtiğimiz günlerde PC için bir remaster güncellemesi de aldı. Konu hakkında konuşan geliştirici ekibi,"Açık konuşalım; güncelleme yeni bölümler, yeni karakterler veya yeni bir battle royale modu içermiyor. Bu sadece bizim zevk olsun diye yaptığımız bir remaster güncellemesi oldu." ifadelerini kullandı.

Yeni güncellemeyle birlikte artık 11 yaşındaki World of Goo, modern PC'lerde de kusursuz bir görüntüye sahip olacak. Son 10 yılın en iyi bağımsız yapımlarından birisi olan World of Goo'yu hala oynamadıysanız Epic Store'un kampanyasını kaçırmamanızı öneriyoruz.

Oyunu hemen şimdi Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 16 Mayıs'a kadar kadar devam edecek. Epic Games Store'un bir sonraki ücretsiz oyunu ise Stories Untold olacak.

 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dogangoxel 2 hf.
Çok başarılı bir oyun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burrnn 2 hf.
senelerdir oynadığım keyifli mini oyun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Netflix, platformun ses kalitesini yükselttiğini açıkladı 2 hf. Microsoft gelecek ay Windows 8.1 için MSN uygulamalarını sonlandıracak 2 hf. Honor 20 Pro görselleri sızdırıldı 2 hf. Samsung Galaxy M40 kilit özellikleri Geekbench sayesinde belli oldu 2 hf. Facebook'a kullanıcı gizliliğini denetleyecek bir gözetim komitesi atanacak 2 hf. YoonJy Earphones: Kulaklık ve küpenin beklenen birleşimi 2 hf. Sonic filmine gelen ağır eleştiriler sonrasında Paramount'tan geri adım 2 hf. Spotify sesle aktive olan reklamları test ediyor 2 hf. Adobe Photoshop ve Lightroom abonelik ücreti iki katına çıkarılıyor 2 hf. Apple şimdi de bisiklet yolu projesinin logosuna takıldı 2 hf. Microsoft veri toplama konusunda daha şeffaf olacağını açıkladı 2 hf. Facebook, iklim değişikliği hakkındaki yanlış haberleri denetlemek için ekip kurdu 2 hf. Satılan her 10 akıllı saatten birisi Samsung, üçü Apple 2 hf. 2019 Chevrolet Camaro SS, yenilenen yüzüyle ortaya çıktı 2 hf. Yerli İHA ANKA’nın mobil oyunu yayınlandı 2 hf. LG V50 ThinQ 5G, 10 Mayıs’ta satışa sunulacak 2 hf. Binance, kara para aklamayı önleme planındaki son ortaklığını açıkladı 2 hf. ABD’de yenilenebilir kaynaklar, kömürden elde edilen enerjiyi ilk kez geride bıraktı 2 hf. Valve Index sanal gerçeklik kaskı tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. Avengers: Endgame korsan kopyası Filipinler TV kanalında yayınlandı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN World of Goo, PC oyuncuları için kısa bir süreliğine ücretsiz oldu Sonraki OnePlus 7 Pro’nun Nebula Mavi ve Ayna Gri renkleri karşınızda 2 hf. Oppo Reno 5G, Avrupa pazarına giriş yapan ilk 5G'li akıllı telefon modeli oldu 2 hf. Xiaomi Mi 9 SE Türkiye’ye geliyor 2 hf. Western Digital 96 katmanlı Nand yongalarının gönderimine başladı 2 hf. Intel’in bazı Xe GPU’ları Ray Tracing’e donanımsal destek sunacak 2 hf. Google Pixel 3a 399 dolar fiyat etiketi ile sunulabilir 2 hf. Yeni Citroen Berlingo Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. Apple, Qualcomm’a 4.5 milyar dolar ödeme yapacak 2 hf. Blue Origin'den uzay turizmi öncesinde önemli test uçuşu: İşte görüntüler 2 hf. Google’dan, size özel şiirle portre resmi hazırlayan yapay zeka 2 hf. Huawei yıl bitmeden 5G televizyon çıkaracak 2 hf. Moto Z4'ün tasarımını gözler önüne seren basın görseli yayınlandı 2 hf. Google yakında aktivite ve konum verilerini otomatik silmeye izin verecek 2 hf. Dünyanın en pahalı otomobili Bugatti La Voiture Noire'i Cristiano Ronaldo'nun aldığı iddia ediliyor 2 hf. Tim Cook: iPhone fiyatlarını indirmemiz olumlu sonuç verdi 2 hf. Samsung Galaxy A20 izlenimlerimiz | Fiyatına göre rekabetçi mi? 2 hf. Sektör ve Üniversiteler nasıl birleşecek? "Evgeny Babayan anlatıyor" 2 hf. Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 131,7 milyar TL büyüklüğe ulaştı 2 hf. Facebook, Instagram ve WhatsApp yine erişim sorunları yaşıyor 2 hf. Zynga ücretli abonelik sunmak niyetinde Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim