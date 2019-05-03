World of Goo, PC oyuncuları için kısa bir süreliğine ücretsiz oldu

World of Goo, kısa süreliğine PC oyuncuları için ücretsiz oldu. 2008 yılında yayınlanan oyun özellikle de mobil platformlarda çok büyük bir ün kazanmış ve onlarca farklı ödül almayı başarmıştı.