World of Goo, PC oyuncuları için kısa bir süreliğine ücretsiz oldu

PC oyunculuğunun son zamanlardaki yeni popüler marketi olan, ücretsiz oyun kampanyalarına devam ediyor. Şimdi de son 10 yılın en popüler bağımsız yapımlarından olan, kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. World of Goo'nun Steam üzerindeki normal satış fiyatı2008 yılında çıkışını yapan World of Goo, özellikle de mobil platformların yükselişiyle birlikte çok büyük bir ün kazanmıştı. Fizik tabanlı biroyunu olan World of Goo; yaratıcı ve orijinal oynanışı, müzikleri ve etkileyici sanat anlayışıyla dikkat çekiyor. İki kişilik bir ekip tarafından geliştirilen oyun ayrıca 2010 yılındaEn İyi Bağımsız Yapım ödülünü de kazanmayı başarmıştı.World of Goo son olarak geçtiğimiz günlerde PC için bir remaster güncellemesi de aldı. Konu hakkında konuşan geliştirici ekibi,"Açık konuşalım; güncelleme yeni bölümler, yeni karakterler veya yeni biriçermiyor. Bu sadece bizim zevk olsun diye yaptığımız bir remaster güncellemesi oldu." ifadelerini kullandı.Yeni güncellemeyle birlikte artık 11 yaşındaki World of Goo, modern PC'lerde de kusursuz bir görüntüye sahip olacak. Son 10 yılın en iyi bağımsız yapımlarından birisi olan World of Goo'yu hala oynamadıysanız Epic Store'un kampanyasını kaçırmamanızı öneriyoruz.Oyunu hemen şimdi Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 16 Mayıs'a kadar kadar devam edecek. Epic Games Store'un bir sonraki ücretsiz oyunu iseolacak.