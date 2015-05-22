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Wunderlist'in Windows Phone sürümü güncelleme aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,2b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Wunderlist'in Windows Phone sürümü güncelleme aldı
 
Mac, Windows, Chromebook, Kindle Fire, Android ve iOS platformunda yer alan popüler yapılacak listesi hazırlama uygulaması Wunderlist, bu sefer Windows Phone platformunda güncellendi.
Temel olarak kişilerin yapılacak listeleri hazırlamasına imkan tanıyan Wunderlist, Windows Phone tarafında yayınlanan yeni sürümüyle ilk olarak yüksek kontrast modu için yeni koyu renkli tema desteğine kavuştu. Bu sayede özellikle gece kullanımlarında gözlerin yorulmasına engel olan uygulama, ayrıca artık Emoji (Yüz ifadeleri) gösterme imkanına da kavuştu.
Wunderlist'in Windows Phone sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. 

http://wmpoweruser.com/wunderlist-updated-new-theme-and-emoji-support/ Yorum Yaz
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